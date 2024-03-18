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  4. Тимощук против УАФ. CAS назначил дату начала рассмотрения дела
Украина. Премьер лига
18 марта 2024, 18:46 | Обновлено 18 марта 2024, 18:54
2416
6

Тимощук против УАФ. CAS назначил дату начала рассмотрения дела

Тимощук судится за свои титулы и звания

18 марта 2024, 18:46 | Обновлено 18 марта 2024, 18:54
2416
6
Тимощук против УАФ. CAS назначил дату начала рассмотрения дела
УАФ. Анатолий Тимощук

Спортивный арбитражный суд в Лозанне объявил дату начала слушаний по делу экс-игрока сборной Украины Анатолия Тимощука против Украинской ассоциации футбола.

Слушания начнутся 22 апреля.

УАФ отобрала у Тимощука все звания и титулы в украинском футболе, в том числе статус игрока с наибольшим количеством матчей в национальной команде (144), а также тренерскую лицензию.

Тимощук все последние годы работает в россии в структуре «Зенита», а также не осудил полномасштабное вторжение в Украину и более двух лет никак его не комментирует, но хочет вернуть все звания и титулы.

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российско-украинская война Анатолий Тимощук Украинская ассоциация футбола Спортивный арбитражный суд (CAS)
Источник Спортивный арбитражный суд
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Комментарии 7
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Alex196
Неужели он не понимвет что плевать всем на суд .люди прокляли его как русскую подстилку и помножили на ноль 
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+9
Микола Захарченко
Живучи в сосії тимощук настільки  " окацапився " , що вже не має ні сорому , ні совісті ...
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+9
Показать Скрыть 1 ответ
zelc006
патріот_херов
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+4
Gargantua
вот же нахал.
ну выбрал деньги, так зачем тебе слава?
хотя в конце концов дело он выиграет, юридически он прав.
Ответить
+3
Chort
Толик легенда моего любимого Шахтера.Надеюсь у него все получиться.Шахтер оле оле оле,Ринат наш Бог и царь
Ответить
0
Dimonchik
Вернут ему по суду все титулы, ещё и за моральный ущерб компенсацию получит
Ответить
0
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