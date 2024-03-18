Тимощук против УАФ. CAS назначил дату начала рассмотрения дела

Спортивный арбитражный суд в Лозанне объявил дату начала слушаний по делу экс-игрока сборной Украины Анатолия Тимощука против Украинской ассоциации футбола.

Слушания начнутся 22 апреля.

УАФ отобрала у Тимощука все звания и титулы в украинском футболе, в том числе статус игрока с наибольшим количеством матчей в национальной команде (144), а также тренерскую лицензию.

Тимощук все последние годы работает в россии в структуре «Зенита», а также не осудил полномасштабное вторжение в Украину и более двух лет никак его не комментирует, но хочет вернуть все звания и титулы.