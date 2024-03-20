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Украина. Премьер лига
20 марта 2024, 16:23 | Обновлено 20 марта 2024, 16:30
68
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КОПОЛОВЕЦ: «Ракицкий и Воронин сделали выбор, уехав из рф, а Тимощук – нет»

Предатель из зенита хочет отбелить себя и оправдать в суде в Лозанне

20 марта 2024, 16:23 | Обновлено 20 марта 2024, 16:30
68
0
КОПОЛОВЕЦ: «Ракицкий и Воронин сделали выбор, уехав из рф, а Тимощук – нет»
ФК Минай. Михаил Кополовец

Предатель Луцка Анатолий Тимощук подал судебный иск в УАФ, который вскоре рассмотрит Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Тимощук навсегда запятнал свое имя, оставшись работать на России в «зените» даже во время полномасштабной войны.

Бывший полузащитник Карпат и других клубов Михаил Кополовец прокомментировал эту новость.

– Почему Тимощук никак не успокоится, какую цель он преследует в Лозанне?

– Наверное, он хочет себя как-то отбелить и оправдать. Он выиграл и заслужил эти награды и считает, что измена родины – это другая история. Типа «спорт вне политики». Мы, украинцы, считаем, что он предал нашу страну и не заслуживает этих наград. Такие люди как Тимощук не имеют права носить государственные награды.

– Если, не дай бог, САЅ примет решение в пользу Тимощука, что тогда делать, возвращать ему регалии?

– В любом случае Тимощук не сможет работать в Украине. Если он вернется, его здесь заплюют. Его наши люди возненавидели, как Ани Лорак и других наших звезд, оставшихся работать на россии. Они бросили нашу страну в самое тяжелое в истории время. Дорога в Украину им закрыта.

Тимощука болельщики любили как футболиста и личность, а он их подвел и попёр за деньгами. У него на болотах бизнес и он понимал, что может его потерять. Но нужно было делать выбор. Ракицкий, Воронин сделали правильный выбор и уехали из россии, а Тимощук – нет.

Я не понимаю, как можно там молча сидеть, когда на твоих друзей и родственников в Украину летят ракеты. Тимощук думал, что тихонько отсидится и пропетляет, но так не получится. Это не та история.

– Как думаете, Тимощук получит российский паспорт?

– Мы точно не удивимся, если он получит российский паспорт. Украина его уж точно не примет назад, он предатель.

– Во время войны во многих странах предателей приговаривали к смертной казни. Как вы считаете, Тимощук заслуживает такого наказания?

– Казни он не заслуживает, мы же не звери какие-то. Если бы он был корректировщиком и наводил вражеские ракеты, сдавал наши позиции, рассекречивал государственные тайны, тогда да. Такие люди больше заслуживают смертной казни. Тимощук остался во враждебной стране и не высказал свою позицию по поводу войны. Он изменил Украине, но не в таком формате, чтобы его казнить.

Тимощук уже получил суровое наказание – его родина и народ открестились от него. Мы сожалеем, что этот человек играл за сборную Украины. Тимощук ходил в желто-голубых лентах, а как только наша страна оказалась в беде, предал наш народ. Он недостоин быть украинцем и носить награды.

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Анатолий Тимощук Спортивный арбитражный суд (CAS) Зенит Санкт-Петербург российско-украинская война Ярослав Ракицкий Андрей Воронин Михаил Кополовец
Источник Спорт-Экспресс Украина
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