Он тренирует Боснию. Три резонансные истории из жизни Саво Милошевича

21 марта на стадионе «Билино Поле» в Зенице в рамках полуфинала плей-офф квалификации на Евро-2024 сборная Украины сыграет против хозяев арены сборной Боснии и Герцеговины. Матч будет иметь ключевое значение для обеих команд, так как исключительно его победитель получит возможность побороться за путевку на европейское первенство в финале отбора, где ему предстоит сыграть с сильнейшей командой из пары Израиль – Исландия.

Сборную Боснии и Герцеговины на матч с украинцами поведет за собой 50-летний Саво Милошевич. Этот специалист стал главным тренером боснийцев лишь в конце сентября минувшего года, и пока провел на должности всего-то четыре поединка, причем выиграл только в одном из них: Лихтенштейн (2:0), Португалия (0:5), Люксембург (1:4) и Словакия (1:2).

Говорить о стиле управления командой, каких-то тактических и кадровых решениях Милошевича в сборной Боснии и Герцеговины сейчас, пожалуй, все-таки слишком рано. Констатировать можно лишь факт неудачного старта, но это не должно вводить в заблуждение никого в сборной Украины.

Поэтому сейчас мы просто предлагаем вам немного поближе познакомиться с Саво Милошевичем – человеком, который в период карьеры футболиста успел поиграть за «Партизан», «Астон Виллу», «Сарагосу», «Парму», «Эспаньол», «Сельту» и «Осасуну», а заканчивал активные выступления вместе с Сергеем Ребровым – нынешним коучем сборной Украины – в казанском «Рубине», где даже стал чемпионом россии-2008.

Опустив энциклопедическую и статистическую информацию, которую при желании в два клика можно отыскать в гугле, выделим три наиболее резонансные истории из жизни Саво Милошевича…

История первая. Жизненно-политическая

Если кому-то из читателей сейчас покажется чересчур знакомой фамилия Милошевич, причем он будет точно уверен, что это никак не связано с футболом, то смеем успокоить – вам вовсе не показалось. Все дело в Слободане Милошевиче – бывшем президенте Сербии (1991 – 1997), а затем и Союзной Республики Югославия (1997 – 2000), который являлся одной из ключевых фигур в событиях, связанных с распадом Социалистической Федеративной Республики Югославии и кровопролитных войнах, сопровождавших этот процесс.

Жизнь и политическая карьера Слободана Милошевича закончились плачевно. В 2000 году он проиграл выборы президента Воиславу Коштунице, но не согласился с этим и начал раскачивать политическую ситуацию в стране. Это привело к масштабным демонстрациям, в ходе которых Милошевич был фактически свергнут, и впоследствии арестован на своей вилле в рамках полицейской спецоперации. Летом 2001 года власти передали Слободана в Гаагу, чтобы бывшего горе-чиновника мог судить Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии.

Впрочем, судебный процесс по Слободану Милошевичу так и не был закончен из-за смерти обвиняемого. Экс-президент Югославии скончался 11 марта 2006 года в тюрьме Гааги от инфаркта миокарда.

Как все это связано с Саво Милошевичем? Самым прямым образом, так как экс-футболист «Астон Виллы» и ряда испанских команд был одним из родственников экс-президента Югославии…

Саво Милошевич родился в семье этнических сербов в селе Яховац на территории современной Боснии и Герцеговины. По этой причине у экс-форварда «Астон Виллы», который на международном уровне выступал за сборную Югославии (Сербии и Черногории, а затем просто Сербии), есть также боснийское гражданство. Известно, что мать Саво умерла в 2000 году от рака, судьба его отца оказалась еще более трагической, о чем поговорим чуть позже, но именно по отцовской линии нынешний коуч сборной Боснии и Герцеговины является дальним родственником Слободана Милошевича.

«Мой двоюродный брат однажды исследовал церковные книги и наткнулся на информацию о том, что наш прапрадедушка и два его брата покинули Лиева Риеку и поселились сначала в Герцеговине, в деревне неподалеку от Невесине. На сегодня известны три линии Милошевичей: левая, правая и средняя. Та, что слева, принадлежит мне и семье Слободана Милошевича. Как и в одном из самых многочисленных и крупных черногорских племен, в Васоевичах, нас много: и там, и тут. Я думаю, так и должно быть. Хотя с тех пор я несколько подправил свое мнение о Слободане Милошевиче. Теперь я представляю, как запутались те, кто последовал за ним», – рассказывал Саво Милошевич в интервью изданию Nedeljnik Vreme в 2014 году.

Примечательно, что Саво Милошевич не только не поддерживал политику своего родственника Слободана, но и являлся одним из немногих профессиональных югославских спортсменов того времени, который публично выступал против действий президента страны.

«Я единственный спортсмен, который открыто выступал против Милошевича. Думаю, что Дивац (экс-баскетболист НБА Владе Дивац, поигравший за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Шарлотт Хорнетс» и «Сакраменто Кингз») тоже был против него, он присылал нам слова поддержки, когда играл за океаном», – утверждал Саво.

Известно также, что Саво Милошевич являлся сторонником, а впоследствии и членом Демократической партии Сербии, основанной Зораном Джинджичем. Последний со временем стал сперва мэром Белграда, а с 2001 по 2003 годы являлся премьер-министром Сербии, причем был убит (12 марта 2003 года неизвестный снайпер выстрелил в Джинджича, когда тот находился в холле дома правительства. Впоследствии политик, не приходя в сознание, скончался от ранений в область живота и спины) в результате спланированного покушения именно пребывая в этой должности. Как раз при Зоране Джинджиче сербские власти выдали Слободана Милошевича Международному трибуналу.

«С 1993 года, с того момента, как я впервые поговорил с Зораном Джинджичем, меня объявили сторонником Демократической партии. С Джинджичем меня познакомил мой крестный отец Игорь Микля, после чего мы продолжили дружить семьями. Хотя мне никогда не приходило в голову сравнивать себя с этим человеком в каком-либо смысле, я помню, что во время той первой встречи я осознал, что во многих вопросах нахожусь на одной волне с Зораном. Я видел, что он был единственным политиком в Сербии, который имел реалистичную картину состояния общества, в котором мы живем: он знал, насколько мы отстали, что нам нужно сделать, чтобы приблизиться к демократическому и цивилизованному миру, в каком направлении должна двигаться Сербия, с какой скоростью... Я думаю, что в голове Джинджича все было написано с математической точностью».

«Формально я стал членом Демократической партии уже в 2003 году, после убийства Зорана Джинджича. Я вошел в ее ряды из-за возмущения, злости... «Я живу в стране, где убили премьер-министра», – повторял я сам себе. 12 марта 2003 года я был в Испании, в Барселоне. Кто-то позвонил мне, я не помню кто... В первый момент, потрясенный, я не знал, о чем я сожалею больше, что хуже: то, что я потерял друга или то, что Сербия потеряла свое будущее», – рассказывал Саво Милошевич.

Getty Images/Global Images Ukraine. На Евро-2000 Саво Милошевич стал лучшим бомбардиром, разделив первое место с Патриком Клюйвертом

Кроме того, стоит отмечать, что Саво Милошевич принимал активное участие в демонстрациях, которые состоялись в начале октября 2000 года и привели к уничтожению режима Слободана Милошевича. Тогда на центральной площади Белграда – площади Теразие – собралось множество людей, которые протестовали против диктатора, и в их числе оказался Саво.

«4 октября 2000 года я играл в футбол перед двадцатью тысячами людей на площади Теразие, одетый в футболку «Отпора» (политическая организация, существовавшая с 1998 по 2004 годы и выступавшая против политики сербских властей, которую исповедовал Слободан Милошевич – прим. авт.). Это все помнят... Когда мы вышли на небольшое импровизированное поле, увидев сияющие лица собравшихся, я понял, что не ошибся. Помню, что в какой-то момент я увидел в толпе свою тетю, которая всего на год старше меня. Она была в восторге и гордилась тем, что я был человеком, который на мгновение сделал этих людей счастливыми», – вспоминал Саво Милошевич.

В конечном итоге политическая эпоха Слободана Милошевича завершилась, а Саво аж до 2008 года продолжал выступать за сборную Сербии. После завершения карьеры футболиста Саво работал ассистентом наставника сборной Черногории, затем занимал административные должности в Футбольном союзе Сербии, а в 2019 году вернулся к тренерскому ремеслу, возглавив «Партизан». Также работал в словенской «Олимпии», а с осени 2023 года является коучем сборной Боснии и Герцеговины.

История вторая. Жизненно-трагическая

В 2011 году семья Саво Милошевича пережила настоящую трагедию. 11 июня средства массовой информации в Сербии сообщили, что 83-летний дед экс-футболиста, которого также звали Саво, застрелил 58-летнего Стево Милошевича, являвшегося отцом нынешнего коуча сборной Боснии и Герцеговины.

Убийство произошло в семейном доме Милошевичей в селе Главичице, когда один мужчина выстрелил в другого из югославской винтовки Застава М48.

По данным СМИ, возрастной мужчина очень сильно поругался с сыном, после чего на короткое время вышел из дома и вернулся туда с оружием. Затем последовал выстрел в грудь потерпевшему, вследствие чего Стево Милошевич скончался по дороге в больницу, а 83-летнего деда Саво Милошевича задержали местные полицейские. Утверждалось, что основой конфликта стали неразрешенные имущественные споры между мужчинами.

Впоследствии Саво Милошевич направил заявление в сербскую ежедневную газету «Танюг» (Tanjug), в котором потребовал, чтобы средства массовой информации относились к его семье с уважением и порядочностью в это время «невыносимой агонии».

«Пощадите семью и дайте нам время справиться с катастрофой, чтобы мы могли взять себя в руки», – обратились к журналистам Милошевич и его родственники.

Известно, что дед Милошевича, который был арестован, скончался всего через год после преступления – в 2012-м. После того Саво неоднократно просил журналистов отнестись с пониманием к личной жизни его семьи и не проявлять излишней изворотливости в изучении дополнительных обстоятельств этого дела…

История третья. Футбольно-карьерная

В 1995 году молодой и перспективный форвард «Партизана» Саво Милошевич покинул родину и за 3,5 миллиона фунтов перебрался в «Астон Виллу». В английской команде он провел три сезона, в течение которых сыграл 111 официальных поединков за бирмингемцев и отличился в них 32 забитыми мячами и 16 результативными передачами. Однако развить карьеру в английской Премьер-лиге в целом и в «Астон Вилле» в частности Саво помешал его же скандальный поступок, случившийся в выездном для «вилланов» противостоянии с «Блэкберном».

Матч против «бродяг», который состоялся 17 января 1998 года, команда Милошевича проводила на «Ивуд Парк». Игра изначально пошла не по сценарию «Астон Виллы», которая к концу первого тайма уступала в счете 0:2, а закончила поединок и вовсе позорным поражением 0:5.

Getty Images/Global Images Ukraine. Саво Милошевич в поединке против Блэкберна

Саво Милошевич по ходу поединка упустил несколько хороших голевых возможностей, и в какой-то момент не сдержался, когда болельщики начали оскорблять его и скандировать: «Ты не достоин носить эту футболку». В итоге форвард плюнул в одного из фанатов, принимавших наиболее активное участие в возгласах в его сторону, а от драки с обидчиком Милошевича еле сдержали партнер по команде Дуайт Йорк и центрбек «Блэкберна» Колин Хендри.

Этот поступок, по сути, стал роковым в карьере Милошевича в «Астон Вилле». После него тогдашний главный тренер бирмингемской команды Брайан Литтл оштрафовал югославского легионера на 13 тысяч фунтов, а также немедленно выставил форварда на трансфер, потому как болельщики «Астон Виллы» выдвинули ультиматум, что будут бойкотировать оставшиеся до конца сезона домашние поединки, если в них будет играть Саво.

«Я думаю, что это первый плохой поступок, который я сделал с тех пор, как приехал сюда, и я понимаю, что это было неправильно. Но, с моей точки зрения, это не было действием против всех болельщиков «Виллы». Люди ожидали, что я извинюсь, но они должны понимать, что это не было направлено против них всех. С тех пор, как я приехал сюда, группка фанатов постоянно подвергала меня нападкам. Я увидел одного из них в толпе в субботу и отреагировал, когда они вновь начали нападать на меня. Я считаю, что большинство болельщиков все еще думают, что со мной все в порядке, я надеюсь, они поймут, что это было направлено не против них. Я был зол, потому что мы проигрывали со счетом 0:5. Возможно, кому-то все равно, но я всегда расстраиваюсь, когда проигрываю. Я такой человек. Было обидно, что меня включили в трансферный список, но мне приходилось ждать какого-то наказания за то, что я сделал. Если мне придется покинуть «Виллу», то это не лучший вариант. Я бы предпочел, чтобы все уладилось, и, пока я игрок «Виллы», я буду делать все возможное для клуба», – комментировал тогдашние события Милошевич.

Впоследствии Саво пропустил следующие три игры команды, но затем вернулся в состав и доиграл сезон в футболке «Астон Виллы» до конца. Однако летом 1998 года Милошевич все-таки был продан – в испанскую «Сарагосу» то ли за 3,5, то ли за 8,5 миллионов фунтов (данные в различных источниках по этому поводу отличаются, причем кардинально, а некоторые, как Transfermarkt, и вовсе утверждают, что переход был осуществлен на правах свободного агента, что все-таки вызывает большие сомнения).

Getty Images/Global Images Ukraine. За два первых сезона в Сарагосе Саво Милошевич забил 37 голов в Примере

Примечательно, что за одного из лучших игроков команды тогда не постоял главный тренер Брайан Литтл, который также покинул «Астон Виллу» летом 1998-го, приняв приглашение от «Сток Сити».

«Хотя Саво и выразил сожаление по поводу своих действий, они остаются неприемлемыми. Я не тянул с этим вопросом. Все было улажено за 36 часов, включая разговоры с футболистом, председателем, советом директоров и секретарем клуба перед просмотром видеодоказательств. Мое решение было принято в пользу «Астон Виллы», потому что я думал, что ситуация вышла из-под контроля», – заявил Литтл.

Редактор фанатского журнала «Герои и злодеи» Дэйв Вудхолл тогда также категорически выступил против Милошевича, подчеркнув, что своим поступком форвард унизил всех болельщиков, после чего более не должен играть за «Астон Виллу».

«Проще говоря, Саво Милошевич никогда больше не должен играть за «Астон Виллу». Фактически своими действиями он унизил болельщиков своей команды. Если бы все было наоборот и кто-то из фанатов плюнул бы в Милошевича, его бы вышвырнули со стадиона и впоследствии на очень длительный срок запретили бы посещать «Вилла Парк»!» – написал Вудхолл.

Сложно сказать однозначно, однако не стоит исключать, что из-за этого резонансного поступка Саво Милошевич более никогда в футбольной карьере не рискнул возвращаться в Англию, хотя такие варианты с трудоустройством у него, если верить слухам в СМИ, в начале «нулевых» возникали и неоднократно.

P.S. В заключение нельзя пройти мимо недавних слов Саво Милошевича о том, что «ситуация в Украине – это их проблемы». Их – это, значит, наши, украинские. Некрасиво и негуманно? Конечно! Без сострадания? Да, видите, именно вот так.

Однако позвольте автору этих строк, проделавшему и без того немалую работу в аспекте освещения персоны Саво Милошевича, а также непростых виражей его жизни и карьеры, не углубляться в эти зловонные субстанции, а просто отметить, что в этой связи нужно вспоминать еще и комментарии, которые нынешний коуч сборной Боснии и Герцеговины в 2022 году давал пропагандистским журналистам из рф. Тогда Милошевич, в частности, называл дисквалификацию российских футболистов и спортсменов «катастрофой», рассуждал о какой-то там «несправедливости», которую якобы «ощущают все сербы», а также задавался вопросом о том, «зачем наказывать людей, не имеющих никого отношения к политике и военным действиям».

Хуже всего то, что эти высказывания Милошевича российским пропагандистам, которые охотно выуживали из Саво подобные слова, активно репостили у себя на страницах многие сербские издания (уж простите, но приводить эти гнусные цитаты мы не будем, а всем, кому это важно оставим возможность пройти по линку, который содержится уже в следующем предложении и, воспользовавшись гугл-переводчиком, ознакомиться со словами Милошевича самостоятельно и в полном объеме). Одно из них, хайпуя в буквальном смысле слова на крови, и вовсе «креативно» отличилось громким заголовком: «Чувствую абсолютную несправедливость! россия или Украина? Саво Милошевич выбрал сторону!»

Добавлять что-то к этому или комментировать подобное, простите, нет никакого желания. Раз Саво сделал именно такой выбор, тем более пережив режим Слободана Милошевича, с которым он боролся долгие годы, то нам остается надеяться лишь на одно – что сборная Украины и ее главный тренер Сергей Ребров учтут все эти резонансные черты характера главного тренера боснийцев, и 21 марта не дадут своему сопернику ни единого шанса на успех. Уж простите, боснийцы, но это ваши проблемы, что у вас такой главный тренер…