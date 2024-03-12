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  4. Тренер Боснии: «Ситуация в Украине – это их проблемы»
Чемпионат Европы
12 марта 2024, 19:44 |
2045
6

Тренер Боснии: «Ситуация в Украине – это их проблемы»

Саво Милошевич – о матче против Украины

12 марта 2024, 19:44 |
2045
6
Тренер Боснии: «Ситуация в Украине – это их проблемы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Саво Милошевич

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины по футболу Саво Милошевич поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора на Евро-2024 против Украины (21 марта, 21:45):

«Ситуация в Украине такая, какая есть. Я считаю, что нам следует постараться сосредоточиться только на том, что будет происходить на поле. Ситуация и проблемы в Украине – это их проблемы.

Я не думаю, что Украина намного лучше нас по индивидуальным качествам. Многие вещи решаются командой с помощью тактики. Футболисты должны понимать, что проблемы им предстоит решать в команде».

Ранее сообщалось о том, что Босния и Герцеговина потеряла защитника перед матчем с Украиной.

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OtsoCity
Щур
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+10
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ortomir
урод плоскоголовий
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+7
Лига конференций без динамо
Нужно их на поле опустить любителей фаршистов
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+5
Лига конференций без динамо
П_доры пусть  нюхают дальше жопу фаршистам, они же хотели товорняк играть с фаршистами изгоями ,это футболисты отказались лидеры сборной, а так бы петухи боснийские играли бы 
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+4
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