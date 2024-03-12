Тренер Боснии: «Ситуация в Украине – это их проблемы»
Саво Милошевич – о матче против Украины
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины по футболу Саво Милошевич поделился ожиданиями от матча плей-офф отбора на Евро-2024 против Украины (21 марта, 21:45):
«Ситуация в Украине такая, какая есть. Я считаю, что нам следует постараться сосредоточиться только на том, что будет происходить на поле. Ситуация и проблемы в Украине – это их проблемы.
Я не думаю, что Украина намного лучше нас по индивидуальным качествам. Многие вещи решаются командой с помощью тактики. Футболисты должны понимать, что проблемы им предстоит решать в команде».
Ранее сообщалось о том, что Босния и Герцеговина потеряла защитника перед матчем с Украиной.
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