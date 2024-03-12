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Чемпионат Европы
12 марта 2024, 16:46 |
927
1

Босния и Герцеговина потеряла защитника перед матчем с Украиной

Адриан Баришич выбыл на несколько недель

12 марта 2024, 16:46 |
927
1
Босния и Герцеговина потеряла защитника перед матчем с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриан Баришич

Сборная Боснии и Герцеговины потеряла защитники Адриана Баришича накануне матча плей-офф отбора на Евро-2024 против Украины. Об этом сообщают швейцарские СМИ.

Баришич, который выступает за «Базель», получил травму 10 марта на 24-й минуте матча чемпионата Швейцарии против «Янг Бойз» (поражение 1:5) и был заменен. По прогнозам врачей, он пропустит несколько недель, что исключает его участие в матче против Украины.

Напомним, матч Босния и Герцеговина – Украина состоится в четверг, 21 марта. Начало – в 21:45 по Киеву.

22-летний Баришич за карьеру провел 4 матча за сборную Боснии и Герцеговины.

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Перець
Гарна новина ,але щей нападника ,було просто зашибісь
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