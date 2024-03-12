Босния и Герцеговина потеряла защитника перед матчем с Украиной

Сборная Боснии и Герцеговины потеряла защитники Адриана Баришича накануне матча плей-офф отбора на Евро-2024 против Украины. Об этом сообщают швейцарские СМИ.

Баришич, который выступает за «Базель», получил травму 10 марта на 24-й минуте матча чемпионата Швейцарии против «Янг Бойз» (поражение 1:5) и был заменен. По прогнозам врачей, он пропустит несколько недель, что исключает его участие в матче против Украины.

Напомним, матч Босния и Герцеговина – Украина состоится в четверг, 21 марта. Начало – в 21:45 по Киеву.

22-летний Баришич за карьеру провел 4 матча за сборную Боснии и Герцеговины.