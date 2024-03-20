Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Северная Македония U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE
Молодежные турниры
20 марта 2024, 06:15 | Обновлено 20 марта 2024, 06:31
1236
2

Северная Македония U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 20 марта в 15:00 матч 1-го тура элит-раунда отбора к Евро-2024 U-19

20 марта 2024, 06:15 | Обновлено 20 марта 2024, 06:31
1236
2
Северная Македония U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

Юношеская сборная Украины U-19 принимает участие с 20 по 26 марта в элит-раунде отбора Евро-2024 U-19.

В первом туре 20 марта в 15:00 играют сборные Северной Македонии U-19 и Украины U-19.

Чтобы пробиться в финальную часть чемпионата Европы, сине-желтым необходимо занять первое место в соперничестве со сборными Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.

Хозяин мини-турнира – Северная Македония, поединки квартета проходят в Скопье на стадионах Makedonija Gjorce Petrov и FFM Training Centre.

Новым тренером сборной Украины U-19 недавно был назначен Дмитрий Михайленко.

Северная Македония U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE

Игра в Скопье начнется 20 марта в 15:00.

Видеоплейер будет добавлен перед началом игры.

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Владислав Кравец («Шахтер» Донецк), Владислав Крапивцов («Днепр-1»), Давид Фесюк («Кроация», Хорватия).

Защитники: Алексей Гусев, Тарас Михавко, Назар Балаба (все – «Динамо» Киев), Антон Дрозд, Николай Огарков (оба – «Шахтер» Донецк), Иван Ермачков («Вупперталь», Германия), Максим Стрюков («Ганновер 96», Германия).

Полузащитники: Даниил Ващенко (Александрия), Андрей Маткевич (Динамо Киев), Виктор Цуканов (Шахтер Донецк), Максим Мельниченко (Днепр-1), Геннадий Синчук (Металлист Харьков), Даниил Кревсун (Боруссия Д, Германия).

Нападающие: Матвей Пономаренко («Динамо» Киев), Рамик Гаджиев («Днепр-1»), Михаил Дубровный («Гент», Бельгия), Тимур Тутеров («Сандерленд», Англия), Кристиан Шевченко («Уотфорд», Англия).

По теме:
Не знает украинского. Сын Шевченко имеет персонального переводчика
КРЕВСУН: «Очень рад впервые приехать в сборную – для меня это что-то новое»
МИХАВКО: «Мы приехали, чтобы достичь цели – победить и выйти на Евро U-19»
сборная Украины по футболу U-19 Дмитрий Михайленко чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Северной Македонии по футболу U-19 Северная Македония - Украина смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Летняя сказка. В Германии судят топ-чиновников, организовывавших ЧМ-2006
Футбол | 20 марта 2024, 01:33 0
Летняя сказка. В Германии судят топ-чиновников, организовывавших ЧМ-2006
Летняя сказка. В Германии судят топ-чиновников, организовывавших ЧМ-2006

В фокусе следствия мог бы оказаться и Беккенбауэр, но легендарный Кайзер Франц скончался в январе…

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
Футбол | 19 марта 2024, 11:08 3
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной

3 июня подопечные Сергея Реброва сыграют против национальной команды Германии

Лунин может не поехать на летний тур Реала в США. Стали известны причины
Футбол | 19.03.2024, 23:02
Лунин может не поехать на летний тур Реала в США. Стали известны причины
Лунин может не поехать на летний тур Реала в США. Стали известны причины
Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
Футбол | 19.03.2024, 18:51
Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
У украинского боксера украли возможность завоевать чемпионский пояс WBC
Бокс | 19.03.2024, 08:05
У украинского боксера украли возможность завоевать чемпионский пояс WBC
У украинского боксера украли возможность завоевать чемпионский пояс WBC
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gudok
Эээээээ, Кристиан эээ Шевченко эээ - надежда ээээ этой сборной!!!
Ответить
+1
zelc006
Ганс Кристиян Пазикас ! 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Полтора года простоя. Диллиан Уайт финишировал Хаммера в 3-м раунде
Полтора года простоя. Диллиан Уайт финишировал Хаммера в 3-м раунде
18.03.2024, 01:45
Бокс
Анчелотти может принять решение, которое убедит Лунина покинуть Реал
Анчелотти может принять решение, которое убедит Лунина покинуть Реал
19.03.2024, 07:05 13
Футбол
путин ответил на предложение Макрона прекратить огонь на время Олимпиады
путин ответил на предложение Макрона прекратить огонь на время Олимпиады
18.03.2024, 15:13 4
Война
ВИДЕО. Рахим Стерлинг пробил лучший штрафной в истории футбола
ВИДЕО. Рахим Стерлинг пробил лучший штрафной в истории футбола
18.03.2024, 13:45 5
Футбол
Четырехкратный чемпион АПЛ расхвалил Мудрика после матча с Лестером
Четырехкратный чемпион АПЛ расхвалил Мудрика после матча с Лестером
18.03.2024, 06:52 5
Футбол
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины выиграла турнир и повысилась в классе
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины выиграла турнир и повысилась в классе
18.03.2024, 00:07 3
Хоккей
Вирт рассказал, кого считает основным вратарем сборной Украины
Вирт рассказал, кого считает основным вратарем сборной Украины
18.03.2024, 19:42 2
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Как изменилась ситуация перед паузой на игры сборных
Турнирная таблица УПЛ. Как изменилась ситуация перед паузой на игры сборных
18.03.2024, 06:55 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем