Юношеская сборная Украины U-19 принимает участие с 20 по 26 марта в элит-раунде отбора Евро-2024 U-19.

В первом туре 20 марта в 15:00 играют сборные Северной Македонии U-19 и Украины U-19.

Чтобы пробиться в финальную часть чемпионата Европы, сине-желтым необходимо занять первое место в соперничестве со сборными Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.

Хозяин мини-турнира – Северная Македония, поединки квартета проходят в Скопье на стадионах Makedonija Gjorce Petrov и FFM Training Centre.

Новым тренером сборной Украины U-19 недавно был назначен Дмитрий Михайленко.

Северная Македония U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE

Игра в Скопье начнется 20 марта в 15:00.

Видеоплейер будет добавлен перед началом игры.

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Владислав Кравец («Шахтер» Донецк), Владислав Крапивцов («Днепр-1»), Давид Фесюк («Кроация», Хорватия).

Защитники: Алексей Гусев, Тарас Михавко, Назар Балаба (все – «Динамо» Киев), Антон Дрозд, Николай Огарков (оба – «Шахтер» Донецк), Иван Ермачков («Вупперталь», Германия), Максим Стрюков («Ганновер 96», Германия).

Полузащитники: Даниил Ващенко (Александрия), Андрей Маткевич (Динамо Киев), Виктор Цуканов (Шахтер Донецк), Максим Мельниченко (Днепр-1), Геннадий Синчук (Металлист Харьков), Даниил Кревсун (Боруссия Д, Германия).

Нападающие: Матвей Пономаренко («Динамо» Киев), Рамик Гаджиев («Днепр-1»), Михаил Дубровный («Гент», Бельгия), Тимур Тутеров («Сандерленд», Англия), Кристиан Шевченко («Уотфорд», Англия).