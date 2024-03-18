Юношеская сборная Украины U-19 начала учебно-тренировочные сборы перед поединками элит-раунда квалификации Евро-2024 среди юношей до 19 лет (футболисты не старше 2005 г.р.).

Осенью украинцы под руководством Олега Кузнецова заняли первое место в своей группе квалификационного раунда. Однако новым тренером юношеской сборной Украины U-19 недавно был назначен Дмитрий Михайленко.

По итогам жеребьевки элит-раунда сине-желтые попали в группу 7, где сыграют с командами Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.

Хозяином мини-турнира будет Северная Македония, поединки квартета пройдут 20–26 марта в Скопье на стадионах Makedonija Gjorce Petrov и FFM Training Centre.

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Владислав Кравец («Шахтер» Донецк), Владислав Крапивцов («Днепр-1»), Давид Фесюк («Кроация», Хорватия).

Защитники: Алексей Гусев, Тарас Михавко, Назар Балаба (все – «Динамо» Киев), Антон Дрозд, Николай Огарков (оба – «Шахтер» Донецк), Иван Ермачков («Вупперталь», Германия), Максим Стрюков («Ганновер 96») , Германия).

Полузащитники: Даниил Ващенко (Александрия), Андрей Маткевич (Динамо Киев), Виктор Цуканов (Шахтер Донецк), Максим Мельниченко (Днепр-1), Геннадий Синчук (Металлист Харьков), Даниил Кревсун (Боруссия Д, Германия).

Нападающие: Матвей Пономаренко («Динамо» Киев), Рамик Гаджиев («Днепр-1»), Михаил Дубровный («Гент», Бельгия), Тимур Тутеров («Сандерленд», Англия), Кристиан Шевченко («Уотфорд», Англия).

Евро-2024 U-19. Элит-раунд отбора, группа 7

1-й тур, 20.03.2024

15:00. Швейцария – Латвия

15:00. Северная Македония – Украина

2-й тур. 23.03.2024

15:00. Швейцария – Северная Македония

15:00. Украина – Латвия

3-й тур. 26.03.2024

15:00. Украина – Швейцария

15:00. Латвия – Северная Македония

ВИДЕО. Сборная Украины U-19 начала сборы перед играми элит-раунда Евро-2024