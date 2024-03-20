Возможен дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 начинает отбор к Евро-2024

С 20 по 26 марта юношеская сборная Украины U-19 будет участвовать в элит-раунде отбора Евро-2024 U-19.

20 марта в 15:00 по киевскому времени начнется первый матч сине-желтых против Северной Македонии.

В этом матче возможен дебют Кристиана Шевченко, сына Андрея Шевченко, главы УАФ.

Новым тренером команды недавно был назначен Дмитрий Михайленко. Чтобы пробиться в финальную часть чемпионата Европы, сине-желтым необходимо занять первое место в соперничестве со сборными Швейцарии, Северной Македонии и Латвии. Хозяин мини-турнира – Северная Македония, поединки квартета будут проходить в Скопье на стадионах Makedonija Gjorce Petrov и FFM Training Centre.

Главный тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко: Думаю, условным фаворитом является Швейцария. Квалификационный раунд, в котором швейцарцы обошли Италию и Швецию, тому подтверждением. Но у нас есть информация по всем соперникам. Важно хорошо подготовиться, в футболе нет ничего невозможного. Украина – футбольная нация. Сейчас из-за российской агрессии у нас нет возможности проводить товарищеские матчи, в отличие от других сборных. Но у нас есть характер, желание побеждать, а это тоже много значит, поэтому наша команда тоже находится в статусе одного из кандидатов на попадание в финальную часть чемпионата Европы».

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Владислав Кравец («Шахтер» Донецк), Владислав Крапивцов («Днепр-1»), Давид Фесюк («Кроация», Хорватия).

Защитники: Алексей Гусев, Тарас Михавко (оба – «Динамо» Киев), Антон Дрозд, Николай Огарков (оба – «Шахтер» Донецк), Иван Ермачков («Вупперталь», Германия), Максим Стрюков («Ганновер 96», Германия).

Полузащитники: Даниил Ващенко («Александрия»), Андрей Маткевич («Динамо» Киев), Виктор Цуканов («Шахтер» Донецк), Максим Мельниченко, Илья Баденко (оба – «Днепр-1»), Геннадий Синчук («Металлист» Харьков), Даниил Кревсун («Боруссия» Д, Германия).

Нападающие: Матвей Пономаренко («Динамо» Киев), Рамик Гаджиев («Днепр-1»), Михаил Дубровный («Гент», Бельгия), Тимур Тутеров («Сандерленд», Англия), Кристиан Шевченко («Уотфорд», Англия).