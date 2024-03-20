Черноморец выиграл спарринг у одесского клуба Второй лиги

Одесский Черноморец 18 марта на клубной базе в Совиньоне провел контрольный матч с Реалом Фарма, командой Второй лиги.

В текущем году эти соперники встретились в спарринге уже в пятый раз. Команда Романа Григорчука одердала победу над фармацевтами со счетом 4:1.

На 10-й минуте счет открыл аргентинский новичок моряков Фабрисио Альваренга. На 34-й минуте подопечные Андрея Пархоменко сравняли счет усилиями Артема Мовчанюка. Затем дубль оформил Альваренга, забив гол в раздевалку на 44-й минуте (2:1).

Во втором тайме моряки забили еще два мяча. На 66-й минуте отличился форвард Даниил Голуб, а на 70-й минуте точку поставил португальский легионер Жозе Гомеш.

Далее 23 марта Черноморец на базе в Совиньоне проведет контрольный поединок с аматорской командой «Титан» Одесса.

Товарищеский матч

Совиньон (Одесса), 18 марта

Черноморец Одесса – Реал Фарма Одесса – 4:1

Голы: Альваренга, 10, 44, Голуб, 66, Жозе Гомес, 70 – Мовчанюк, 34