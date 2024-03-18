Стало известно, как Черноморец проведет паузу в чемпионате

Несмотря на паузу в чемпионате, которая вызвана участием различных сборных Украины – национальной, олимпийской и молодежной в матчах плей-офф, отборочных и товарищеском соответственно, одесский «Черноморец» составил план работы на этот период.

Как стало известно Sport.ua, подопечные Романа Григорчука, которые не были задействованы во вчерашней встрече с «Вересом» или же сыграли в ней меньшую часть времени, имели возможность сегодня компенсировать отсутствие игровой практики в тренировочном матче с одесским «Реалом Фармой». В этой игре «Черноморец» победил с крупным счетом 4:1.

В дальнейших планах команды «моряков» еще один спарринг. На этот раз он будет своеобразным моделированием недельного игрового цикла. На 23 марта запланирована контрольная игра с одной из сильнейших любительских команд Одессы – «Титаном». Она состоится на учебно-тренировочной базе «Черноморца» в Совиньоне.

В ходе паузы в чемпионате в тренировочном лагере «моряков» будут отсутствовать двое игроков – Владимир Салюк и Максим Брагару. Оба защитника отправились в ряды молодежной сборной Украины (U-21) сразу же после поединка с «Ворсклой». «Молодежка» должна была вылетать на тренировочный сбор в Турцию, который будет предшествовать отборочному матчу молодежного чемпионата Европы 2025 года с Азербайджаном, из Кишинева, до которого из Одессы всего 180 километров.

Тем временем ожидается, что очередной тайм-аут позволит клубному лазарету «Черноморца» полностью опустеть. Его пациентами пока что являются двое – защитник Илья Путря и словенский полузащитник Йон Шпорн. Процесс восстановления обоих постепенно близится к завершению.

Ранее наставник «Черноморца» Роман Григорчук оценил поражение 0:1 в матче чемпионата Украины против «Вереса».