Роман ГРИГОРЧУК: «Столько трагических событий... Нужно быть сильными»

Наставник «Черноморца» Роман Григорчук оценил поражение 0:1 в матче чемпионата Украины против «Вереса». Игра проходила на фоне регулярных обстрелов Одессы российскими оккупантами, которые привели к многочисленным жертвам.

«Столько трагических событий... Еще добавилась эта игра. Сложно говорить и анализировать, но мы должны набраться терпения и сил, продолжать работать. Проиграли матч, который не должны были проигрывать. Как и в прошлом туре. Нужно играть лучше в атаке, чтобы побеждать, больше создавать и реализовывать».

«Гол не можем забить – на позитивный результат невозможно рассчитывать. Думаю, мы со всем справимся. Главное – быть сильными», — сказал Григорчук.

Встреча прошла без болельщиков.