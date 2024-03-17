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  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Столько трагических событий... Нужно быть сильными»
Украина. Премьер лига
17 марта 2024, 16:17 | Обновлено 17 марта 2024, 16:21
415
1

Роман ГРИГОРЧУК: «Столько трагических событий... Нужно быть сильными»

Одесса постоянно находится под обстрелами российских террористов

17 марта 2024, 16:17 | Обновлено 17 марта 2024, 16:21
415
1
Роман ГРИГОРЧУК: «Столько трагических событий... Нужно быть сильными»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Наставник «Черноморца» Роман Григорчук оценил поражение 0:1 в матче чемпионата Украины против «Вереса». Игра проходила на фоне регулярных обстрелов Одессы российскими оккупантами, которые привели к многочисленным жертвам.

«Столько трагических событий... Еще добавилась эта игра. Сложно говорить и анализировать, но мы должны набраться терпения и сил, продолжать работать. Проиграли матч, который не должны были проигрывать. Как и в прошлом туре. Нужно играть лучше в атаке, чтобы побеждать, больше создавать и реализовывать».

«Гол не можем забить – на позитивный результат невозможно рассчитывать. Думаю, мы со всем справимся. Главное – быть сильными», — сказал Григорчук.

Встреча прошла без болельщиков.

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Черноморец Одесса Роман Григорчук Черноморец - Верес Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига российско-украинская война
Источник УПЛ-ТВ
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alex belogubko
Верить ГРИ нельзя у него что то с головой ---хватит рассказывать сказки подавай в отставку --ЧО светит 1 лига срочно надо пригласить Гуру или Вирта а этого сказочника украинского Гвардиолу  ГРИ убрать
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