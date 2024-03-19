Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму на тренировке во вторник.

Украинец Андрей Лунин отреагировал на травму своего партнера по команде и поддержал его.

«Большая поддержка и больше сил тебе», – написал Лунин в инстаграме.

Напомним, в начале сезона 31-летний Куртуа получил тяжелую травму крестообразных связок. Изначально сообщалось, что голкипер пропустит весь сезон, но с действующими темпами восстановления он успевал сыграть за «Реал» еще до конца кампании 2023/24.

Однако теперь Куртуа уже не сыграет в этом сезоне, а Андрей Лунин останется основным вратарем до конца кампании.