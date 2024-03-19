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Испания
19 марта 2024, 23:38 | Обновлено 19 марта 2024, 23:39
376
0

Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона

Украинский вратарь пожелал бельгийцу скорейшего восстановления

19 марта 2024, 23:38 | Обновлено 19 марта 2024, 23:39
376
0
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа и Андрей Лунин

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму на тренировке во вторник.

Украинец Андрей Лунин отреагировал на травму своего партнера по команде и поддержал его.

«Большая поддержка и больше сил тебе», – написал Лунин в инстаграме.

Напомним, в начале сезона 31-летний Куртуа получил тяжелую травму крестообразных связок. Изначально сообщалось, что голкипер пропустит весь сезон, но с действующими темпами восстановления он успевал сыграть за «Реал» еще до конца кампании 2023/24.

Однако теперь Куртуа уже не сыграет в этом сезоне, а Андрей Лунин останется основным вратарем до конца кампании.

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Источник Instagram
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