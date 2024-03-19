Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
Украинский вратарь пожелал бельгийцу скорейшего восстановления
Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму на тренировке во вторник.
Украинец Андрей Лунин отреагировал на травму своего партнера по команде и поддержал его.
«Большая поддержка и больше сил тебе», – написал Лунин в инстаграме.
Напомним, в начале сезона 31-летний Куртуа получил тяжелую травму крестообразных связок. Изначально сообщалось, что голкипер пропустит весь сезон, но с действующими темпами восстановления он успевал сыграть за «Реал» еще до конца кампании 2023/24.
Однако теперь Куртуа уже не сыграет в этом сезоне, а Андрей Лунин останется основным вратарем до конца кампании.
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