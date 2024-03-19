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Чемпионат Европы
19 марта 2024, 23:25 | Обновлено 19 марта 2024, 23:35
167
0

МИХАЛИК: «У сборной есть возможность снять проклятие стыковых матчей»

Бывший игрок сборной поделился ожиданиями от противостояния в Зенице

19 марта 2024, 23:25 | Обновлено 19 марта 2024, 23:35
167
0
МИХАЛИК: «У сборной есть возможность снять проклятие стыковых матчей»
УАФ

Национальная сборная Украины по футболу 21 марта проведет с Боснией и Герцеговиной полуфинальный поединок квалификации чемпионата Европы.

Бывший игрок национальной сборной Украины Тарас Михалик в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от противостояния в Зенице:

– Впереди у подопечных Сергея Реброва два суперфинала: 21 марта – с боснийцами и 26 марта – с победителем пары Израиль – Исландия. Верю, что нашей сборной удастся снять, наконец, проклятие стыковых матчей, которое мешало ей попадать на престижные футбольные форумы.

– Помнится, в свое время и Вам приходилось участвовать в таких поединках.

– К сожалению, есть у меня такой неудачный опыт. Это было в 2009 году, когда соперничали в дополнительных матчах с греками за поездку на чемпионат мира 2010. Однако тогда серия была из двух поединков, а сейчас, уточняю, нас ждут два суперфинала.

– В чем сложность таких противостояний на вылет?

– Должна быть максимальная концентрация. Одна ошибка может свести на нет весь отборочный цикл. Все должны быть готовы показать свои лучшие качества. Этого, по-видимому, нам не удалось в ответном матче с греками в Донецке.

– А то, что матч состоится в Зенице, будет весомым «козырем» боснийцев?

– Не думаю. Во-первых, там будут и наши болельщики. Во-вторых, из-за военного положения украинская сборная вынуждена и домашние поединки проводить за границей. Поэтому уже адаптирована к любым обстоятельствам. А поддержка фанами соперника только будет служить дополнительной мотивацией сыграть через не могу. По-моему, в Зенице все будет зависеть, прежде всего, от подопечных Сергея Реброва.

– Что вы имеете в виду?

– В Зенице нужно будет действовать с таким настроением, как в последних матчах с итальянцами, англичанами. Наши ребята продемонстрировали, что и с топ-сборными могут играть на равных. При всем уважении к боснийской сборной, в составе которой есть сильные футболисты, все же класс украинцев – выше. Тем более, что у них очень квалифицированный и авторитетный наставник – Сергей Ребров.

– Радует, что Босния и Герцеговина – удобный для украинцев соперник, о чем свидетельствует статистика. Но нужно забивать голы, а с этим у нашего бомбардира Артема Довбика в последнее время серьезные проблемы.

– Я смотрел все телетрансляции календарных февральских и мартовских матчей с участием испанской «Жироны», где Довбик не забивал. Конечно, обидно. Но главное, что в каждом поединке у Артема были голевые моменты. В одном эпизоде он промахнулся с близкого расстояния, в другом, какой-то толики не хватило, чтобы замкнуть фланговую передачу, в третьем – на высоте оказался вратарь визави.

Но, убежден, отечественные поклонники футбола простят Довбику эту испанскую голевую засуху, если он в Зенице забьет, а еще лучше – оформит дубль. Я верю в Довбика, верю в то, что у нашей сборной все будет хорошо.

Вечером 19 марта сборная Украины прибыла в Боснию и Герцеговину на матч квалификации Евро-2024.

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Источник Sport.ua
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