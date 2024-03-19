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Чемпионат Европы
19 марта 2024, 22:50 | Обновлено 19 марта 2024, 22:54
434
0

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Боснию и поселилась в отеле

Полуфинал плей-офф отбора Евро-2024 состоится в Зенице 21 марта в 21:45

19 марта 2024, 22:50 | Обновлено 19 марта 2024, 22:54
434
0
ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Боснию и поселилась в отеле
УАФ

Сборная Украины прилетела в боснийский Сараево и поселилась в отеле за двое суток до важного матча плей-офф квалификации Евро-2024.

Сине-желтые под руководством Сергея Реброва проведут поединок отбора Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной.

Утром команда провела утреннюю тренировку в испанской Марбелье и отправилась в аэропорт Малаги, чтобы вылететь в Сараево.

Полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024 состоится в городе Зеница 21 марта в 21:45 по Киеву.

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Боснию и поселилась в отеле

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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