Сборная Украины прилетела в боснийский Сараево и поселилась в отеле за двое суток до важного матча плей-офф квалификации Евро-2024.

Сине-желтые под руководством Сергея Реброва проведут поединок отбора Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной.

Утром команда провела утреннюю тренировку в испанской Марбелье и отправилась в аэропорт Малаги, чтобы вылететь в Сараево.

Полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024 состоится в городе Зеница 21 марта в 21:45 по Киеву.

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Боснию и поселилась в отеле