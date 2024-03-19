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  4. Симона Халеп – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
19 марта 2024, 21:20 |
135
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Симона Халеп – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами

19 марта 2024, 21:20 |
135
0
Симона Халеп – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

19 марта бывшая первая ракетка мира Симона Халеп начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США).

В 1/64 финала румынка сыграет против Паулы Бадосы (Испания, WTA 80). Встреча состоится на стадионе Grandstand последним 4-м запуском после поединка Клара Бюрель – Каролин Возняцки. Ориентировочное время начала игры – 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча девушек. Халеп выиграла оба очных поединка.

Во 2-м раунде тысячника победительница матча сыграет против второй сеяной Арины Соболенко.

Последний поединок Халеп провела в конце августа 2022 года, после чего была отстранена от тенниса из-за подозрений в использовании допинга.

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Источник Sport.ua
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