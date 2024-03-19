Симона Халеп – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами
19 марта бывшая первая ракетка мира Симона Халеп начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США).
В 1/64 финала румынка сыграет против Паулы Бадосы (Испания, WTA 80). Встреча состоится на стадионе Grandstand последним 4-м запуском после поединка Клара Бюрель – Каролин Возняцки. Ориентировочное время начала игры – 22:00 по Киеву.
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Это будет третья встреча девушек. Халеп выиграла оба очных поединка.
Во 2-м раунде тысячника победительница матча сыграет против второй сеяной Арины Соболенко.
Последний поединок Халеп провела в конце августа 2022 года, после чего была отстранена от тенниса из-за подозрений в использовании допинга.
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