Ребров рассказал, есть ли шансы у Цыганкова сыграть в матче против Боснии

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров рассказал, сможет ли хавбек «Жироны» Виктор Цыганков принять участие в матче против Боснии и Герцеговины.

«У Цыганкова есть шансы сыграть. Виктор лечится, занимается каждый день, у него есть программа восстановления. Мы посмотрим на динамику. Еще есть несколько дней до игры. Я очень хорошо знаю Виктора. Если у него будет возможность, он всегда готов играть за сборную», – рассказал Ребров.

Ранее главный врач сборной Украины рассказал, что в восстановлении игрока есть положительная динамика.

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве.

К этим матчам главная команда страны готовится в тренировочном лагере в Испании в Марбелье.