Сыграет с Боснией? В сборной рассказали новые детали о травме Цыганкова

Украинский легионер «Жироны» Виктор Цыганков остается под вопросом на матч плей-офф отбора на Евро-2024 Украина – Босния и Герцеговина.

По информации УАФ, Виктор Цыганков получил повреждение медиальной коллатеральной связки коленного сустава и сейчас работает индивидуально. По словам главного врача сборной Украины Романа Жолобайлюка, в восстановлении игрока есть положительная динамика.

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве.

К этим матчам главная команда страны готовится в тренировочном лагере в Испании в Марбелье.