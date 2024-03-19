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  4. Сыграет с Боснией? В сборной рассказали новые детали о травме Цыганкова
Сборная УКРАИНЫ
19 марта 2024, 00:14 |
422
0

Сыграет с Боснией? В сборной рассказали новые детали о травме Цыганкова

Поединок состоится 21 марта

19 марта 2024, 00:14 |
422
0
Сыграет с Боснией? В сборной рассказали новые детали о травме Цыганкова
УАФ. Виктор Цыганков

Украинский легионер «Жироны» Виктор Цыганков остается под вопросом на матч плей-офф отбора на Евро-2024 Украина – Босния и Герцеговина.

По информации УАФ, Виктор Цыганков получил повреждение медиальной коллатеральной связки коленного сустава и сейчас работает индивидуально. По словам главного врача сборной Украины Романа Жолобайлюка, в восстановлении игрока есть положительная динамика.

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве.

К этим матчам главная команда страны готовится в тренировочном лагере в Испании в Марбелье.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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