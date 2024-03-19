Сыграет с Боснией? В сборной рассказали новые детали о травме Цыганкова
Поединок состоится 21 марта
Украинский легионер «Жироны» Виктор Цыганков остается под вопросом на матч плей-офф отбора на Евро-2024 Украина – Босния и Герцеговина.
По информации УАФ, Виктор Цыганков получил повреждение медиальной коллатеральной связки коленного сустава и сейчас работает индивидуально. По словам главного врача сборной Украины Романа Жолобайлюка, в восстановлении игрока есть положительная динамика.
21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве.
К этим матчам главная команда страны готовится в тренировочном лагере в Испании в Марбелье.
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