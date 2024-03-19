Матч Босния и Герцеговина – Украина обслужит немецкая бригада судей
Главный арбитр – Феликс Цвайер
УЕФА назначила на матч полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 между Боснией и Герцеговиной и Украиной (21 марта, 21:45 по Киеву) немецкую бригаду судей во главе с 42-летним Феликсом Цвайером.
Его ассистентами будут Штефан Лупп и Марко Ахмюллер. Резервный арбитр – Даниэль Зиберт, арбитр ВАР – Бастиан Данкерт.
Интересно, что Цвайер уже обслуживал матч между Боснией и Герцеговиной и Украиной в 2021 году в рамках отбора к ЧМ-2022. Тот матч завершился вничью 1:1, а арбитр показал три желтых карточки боснийским футболистам.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Недавно лидеры луганского клуба отказались играть против «Динамо»
Клуб заранее готовит замену Дмитрию Ризныку, основному стражу ворот