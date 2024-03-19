Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч Босния и Герцеговина – Украина обслужит немецкая бригада судей
Чемпионат Европы
19 марта 2024, 12:16 | Обновлено 19 марта 2024, 12:46
483
2

Матч Босния и Герцеговина – Украина обслужит немецкая бригада судей

Главный арбитр – Феликс Цвайер

19 марта 2024, 12:16 | Обновлено 19 марта 2024, 12:46
483
2
Матч Босния и Герцеговина – Украина обслужит немецкая бригада судей
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Цвайер

УЕФА назначила на матч полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 между Боснией и Герцеговиной и Украиной (21 марта, 21:45 по Киеву) немецкую бригаду судей во главе с 42-летним Феликсом Цвайером.

Его ассистентами будут Штефан Лупп и Марко Ахмюллер. Резервный арбитр – Даниэль Зиберт, арбитр ВАР – Бастиан Данкерт.

Интересно, что Цвайер уже обслуживал матч между Боснией и Герцеговиной и Украиной в 2021 году в рамках отбора к ЧМ-2022. Тот матч завершился вничью 1:1, а арбитр показал три желтых карточки боснийским футболистам.

По теме:
Ребров рассказал, есть ли шансы у Цыганкова сыграть в матче против Боснии
Скауты Ювентуса будут просматривать игрока Шахтера. И речь не про Судакова
Израиль – Исландия. Потенциальный соперник Украины. Смотреть онлайн. LIVE
сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Украины по футболу Босния и Герцеговина - Украина Евро-2024 судейские назначения Феликс Цвайер
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Премия, из-за которой игроки Зари начали бойкот, не прописана в контрактах
Футбол | 19 марта 2024, 06:48 8
Премия, из-за которой игроки Зари начали бойкот, не прописана в контрактах
Премия, из-за которой игроки Зари начали бойкот, не прописана в контрактах

Недавно лидеры луганского клуба отказались играть против «Динамо»

Вратарем Шахтера интересуются клубы АПЛ, Фесюн – замена для него
Футбол | 18 марта 2024, 16:13 9
Вратарем Шахтера интересуются клубы АПЛ, Фесюн – замена для него
Вратарем Шахтера интересуются клубы АПЛ, Фесюн – замена для него

Клуб заранее готовит замену Дмитрию Ризныку, основному стражу ворот

ВИДЕО. Рахим Стерлинг пробил лучший штрафной в истории футбола
Футбол | 18.03.2024, 13:45
ВИДЕО. Рахим Стерлинг пробил лучший штрафной в истории футбола
ВИДЕО. Рахим Стерлинг пробил лучший штрафной в истории футбола
ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика
Футбол | 19.03.2024, 12:35
ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика
ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика
путин ответил на предложение Макрона прекратить огонь на время Олимпиады
Олимпийские игры | 18.03.2024, 15:13
путин ответил на предложение Макрона прекратить огонь на время Олимпиады
путин ответил на предложение Макрона прекратить огонь на время Олимпиады
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zaval1965
Добре що німці,а не продажні іспанці наприклад.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пекарня Иги. Свентек разбила Саккари и выиграла титул в Индиан-Уэллсе
Пекарня Иги. Свентек разбила Саккари и выиграла титул в Индиан-Уэллсе
17.03.2024, 21:21 6
Теннис
ФОТО. Мудрик не добежал? Как партнер «забрал» гол украинца
ФОТО. Мудрик не добежал? Как партнер «забрал» гол украинца
17.03.2024, 15:12 9
Футбол
Нганну рассказал, что его разочаровало в бою с Джошуа
Нганну рассказал, что его разочаровало в бою с Джошуа
18.03.2024, 11:18
Бокс
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
17.03.2024, 20:35 37
Футбол
ФОТО. Лицо Клоппа после пропущенного гола от Ман Юнайтед в Кубке на 120+1-й
ФОТО. Лицо Клоппа после пропущенного гола от Ман Юнайтед в Кубке на 120+1-й
17.03.2024, 22:01 5
Футбол
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины выиграла турнир и повысилась в классе
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины выиграла турнир и повысилась в классе
18.03.2024, 00:07 3
Хоккей
Почеттино ответил фанам на их свист после замены Мудрика
Почеттино ответил фанам на их свист после замены Мудрика
17.03.2024, 17:42 1
Футбол
За Украину играть не сможет. Игрок Полесья получил вызов в другую сборную
За Украину играть не сможет. Игрок Полесья получил вызов в другую сборную
18.03.2024, 15:43 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем