Матч Босния и Герцеговина – Украина обслужит немецкая бригада судей

УЕФА назначила на матч полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 между Боснией и Герцеговиной и Украиной (21 марта, 21:45 по Киеву) немецкую бригаду судей во главе с 42-летним Феликсом Цвайером.

Его ассистентами будут Штефан Лупп и Марко Ахмюллер. Резервный арбитр – Даниэль Зиберт, арбитр ВАР – Бастиан Данкерт.

Интересно, что Цвайер уже обслуживал матч между Боснией и Герцеговиной и Украиной в 2021 году в рамках отбора к ЧМ-2022. Тот матч завершился вничью 1:1, а арбитр показал три желтых карточки боснийским футболистам.