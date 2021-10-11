Стало известно, какой судья обслужит матч Украины с Боснией и Герцеговиной

Назначена судейская бригада на матч квалификации чемпионата мира 2022 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.
Главным арбитром встречи будет работать немец Феликс Цвайер. Его ассистентами станут Марко Ахмюллер и Кристиан Дита из Германии. Резервным арбитром назначен Свен Яблонски.
Интересно, что на матче квалификации ЧМ-2022 будет работать система VAR, за которую будет отвечать Бастиан Данкерт. Ассистировать ему будет Ян Зайдель (все – из Германии).
Матч Украины против Боснии и Герцеговины состоится во Львове во вторник, 12 октября, в 21:45 по киевскому времени.
Источник — УЕФА
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