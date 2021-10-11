Стало известно, какой судья обслужит матч Украины с Боснией и Герцеговиной

Главным арбитром встречи будет работать немец Феликс Цвайер

  • 11.10.2021 01:15
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Стало известно, какой судья обслужит матч Украины с Боснией и Герцеговиной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Цвайер

Назначена судейская бригада на матч квалификации чемпионата мира 2022 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

Главным арбитром встречи будет работать немец Феликс Цвайер. Его ассистентами станут Марко Ахмюллер и Кристиан Дита из Германии. Резервным арбитром назначен Свен Яблонски.

Интересно, что на матче квалификации ЧМ-2022 будет работать система VAR, за которую будет отвечать Бастиан Данкерт. Ассистировать ему будет Ян Зайдель (все – из Германии).

Матч Украины против Боснии и Герцеговины состоится во Львове во вторник, 12 октября, в 21:45 по киевскому времени. 

Источник — УЕФА

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