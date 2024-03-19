В Испании оценили шансы Довбика стать лучшим бомбардиром Ла Лиги

26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик не может забить восемь матчей подряд в Ла Лиге, в последний раз украинец забивал трижды «Севильи» еще 21 января.

Испанское издание Estadio Deportivo оценило шансы Довбика выиграть награду Пичичи, которая вручается лучшему бомбардиру Ла Лиги по итогам сезона.

Сейчас у Артема 14 голов, больше только у Джуда Беллингема из «Реала» (16 голов), Борхи Майораля из «Хетафе» (15 голов) и Анте Будимира из «Осасуны» (15 голов).



«Борьба за трофей Пичичи по-прежнему остается неизменной, ведь Джуд Беллингем пропустил много игр из-за травмы и дисквалификации, Мората еще больше, а Майораль пропустит оставшуюся часть сезона из-за разрыва мениска.

Однако голевая засуха нападающего «Жироны» вызывает беспокойство, ведь логического объяснения тому, что с ним происходит, нет», – рассказывает Estadio Deportivo.

Ранее безголевую серию Артем Довбика оценил главный тренер «Жироны» Мичел.