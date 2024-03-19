Одна украинка находится в топ-8 теннисисток в гонке на WTA Finals 2024

Украинская теннисистка Марта Костюк находится в топ-8 теннисисток в LIVE-гонке на Итоговый турнир WTA 2024.

Костюк, которая занимает 26-ю строчку в рейтинге WTA, идет на 8-й позиции в гонке. Текущий сезон для Костюк получается достаточно удачным: 1/16 финала в Брисбене, четвертьфинал в Аделаиде, четвертьфинал Australian Open, 1/16 финала в Дохе, финал в Сан-Диего и полуфинал в Индиан-Уэллс.

В 2024 году Марта набрала 1360 очков. На этой неделе она сыграет на соревнованиях WTA 1000 в Майами.

Как выглядит топ-10 теннисисток в гонке на WTA Finals 2024?

Ига Свентек Арина Соболенко Елена Рыбакина Чжэн Циньвень Коко Гофф Алена Остапенко Жасмин Паолини Марта Костюк Анна Калинская Анастасия Павлюченкова

Полуфиналистка Открытого чемпионата Австралии 2024 Даяна Ястремская – 12-я в гонке. На 23-й позиции идет первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Ранее сообщалось, что Итоговый турнир WTA 2024 состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Даты проведения соревнований – 3-10 ноября. На турнир квалифицируются 8 лучших теннисисток по итогам года.