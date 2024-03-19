Одна украинка находится в топ-8 теннисисток в гонке на WTA Finals 2024
Марта Костюк отлично проводит текущий сезон
Украинская теннисистка Марта Костюк находится в топ-8 теннисисток в LIVE-гонке на Итоговый турнир WTA 2024.
Костюк, которая занимает 26-ю строчку в рейтинге WTA, идет на 8-й позиции в гонке. Текущий сезон для Костюк получается достаточно удачным: 1/16 финала в Брисбене, четвертьфинал в Аделаиде, четвертьфинал Australian Open, 1/16 финала в Дохе, финал в Сан-Диего и полуфинал в Индиан-Уэллс.
В 2024 году Марта набрала 1360 очков. На этой неделе она сыграет на соревнованиях WTA 1000 в Майами.
Как выглядит топ-10 теннисисток в гонке на WTA Finals 2024?
- Ига Свентек
- Арина Соболенко
- Елена Рыбакина
- Чжэн Циньвень
- Коко Гофф
- Алена Остапенко
- Жасмин Паолини
- Марта Костюк
- Анна Калинская
- Анастасия Павлюченкова
Полуфиналистка Открытого чемпионата Австралии 2024 Даяна Ястремская – 12-я в гонке. На 23-й позиции идет первая ракетка Украины Элина Свитолина.
Ранее сообщалось, что Итоговый турнир WTA 2024 состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Даты проведения соревнований – 3-10 ноября. На турнир квалифицируются 8 лучших теннисисток по итогам года.
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