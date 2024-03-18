Рейтинг WTA. Костюк обновила личный рекорд, Наварро дебютировала в топ-20

Две прошлые недели женщины провели на кортах турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Победу одержала полька Ига Свёнтек, которая укрепила свою лидерскую позицию в мировом рейтинге. В первом десятке состоялось одно изменение – Маркета Вондроушова отдала седьмую позицию Чжэн Циньвэнь. Четвертьфиналистка турнира Эмма Наварро дебютировала в топ-20, еще одна участница этой стадии Юань Юэ обновила личное личное достижение на 12 позиций, став 37-й.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина сохранила 17-ю строчку, Марта Костюк установила свой новый рекорд в мировой классификации – 26-е место. Также немного добавили Дарья Снигур, Катерина Байндл, Катарина Завацкая, Анастасия Соболева, Катерина Володько, Александра Олейникова и другие. Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Юлия Стародубцева опустились на несколько строчек.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинга Людмила Киченок спрогрессировала на 2 позиции, также улучшили свое положение сестры Колб и Катерина Володько. У остальных небольшой регресс.

Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA

Свёнтек наконец-то вышла на первое место в Чемпионской гонке, Коко Гофф уже в топ-5, а Марта Костюк ворвалась в первую восьмерку. Финалистка Индиан-Уэллс Мария Саккари совершила невероятный прыжок на 27 позиций, она уже 14-я.

Чемпионская гонка WTA

Больше никто из украинок по результатам первой половины марта не показал движения вверх в этом рейтинге. Все потеряли ао несколько строчек.

Украинки в Чемпионской гонке WTA