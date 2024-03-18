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WTA
18 марта 2024, 09:25 | Обновлено 18 марта 2024, 09:34
842
0

Рейтинг WTA. Костюк обновила личный рекорд, Наварро дебютировала в топ-20

Ига Свёнтек укрепила лидерство

18 марта 2024, 09:25 | Обновлено 18 марта 2024, 09:34
842
0
Рейтинг WTA. Костюк обновила личный рекорд, Наварро дебютировала в топ-20
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Сандра Заневска

Две прошлые недели женщины провели на кортах турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Победу одержала полька Ига Свёнтек, которая укрепила свою лидерскую позицию в мировом рейтинге. В первом десятке состоялось одно изменение – Маркета Вондроушова отдала седьмую позицию Чжэн Циньвэнь. Четвертьфиналистка турнира Эмма Наварро дебютировала в топ-20, еще одна участница этой стадии Юань Юэ обновила личное личное достижение на 12 позиций, став 37-й.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина сохранила 17-ю строчку, Марта Костюк установила свой новый рекорд в мировой классификации – 26-е место. Также немного добавили Дарья Снигур, Катерина Байндл, Катарина Завацкая, Анастасия Соболева, Катерина Володько, Александра Олейникова и другие. Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Юлия Стародубцева опустились на несколько строчек.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинга Людмила Киченок спрогрессировала на 2 позиции, также улучшили свое положение сестры Колб и Катерина Володько. У остальных небольшой регресс.

Украинки в топ-350 парного рейтинга WTA

Свёнтек наконец-то вышла на первое место в Чемпионской гонке, Коко Гофф уже в топ-5, а Марта Костюк ворвалась в первую восьмерку. Финалистка Индиан-Уэллс Мария Саккари совершила невероятный прыжок на 27 позиций, она уже 14-я.

Чемпионская гонка WTA

Больше никто из украинок по результатам первой половины марта не показал движения вверх в этом рейтинге. Все потеряли ао несколько строчек.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Анастасия Соболева Юань Юэ Александра Олейникова Юлия Стародубцева Маркета Вондроушова Эмма Наварро Чжэн Циньвень Мария Саккари
Источник Sport.ua
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