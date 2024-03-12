Итоговый турнир WTA будут проводить в Саудовской Аравии
Последним конкурентом Эр-Рияда была чешская заявка
Итоговый турнир WTA будет проводиться в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Контракт с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF) будет рассчитан до конца 2026 года.
Последним конкурентом Саудовской Аравии была чешская заявка. Местный бизнесмен Томаш Петера планировал провести турнир в 2024 году в Остраве, а начиная со следующего года – в столице Чехии, Праге.
Однако сам Петера уже сообщил о том, что борьба с Саудовской Аравией за право проводить Итоговый турнир WTA проиграна.
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