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WTA
12 марта 2024, 18:38 |
256
0

Итоговый турнир WTA будут проводить в Саудовской Аравии

Последним конкурентом Эр-Рияда была чешская заявка

12 марта 2024, 18:38 |
256
0
Итоговый турнир WTA будут проводить в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine

Итоговый турнир WTA будет проводиться в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Контракт с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF) будет рассчитан до конца 2026 года.

Последним конкурентом Саудовской Аравии была чешская заявка. Местный бизнесмен Томаш Петера планировал провести турнир в 2024 году в Остраве, а начиная со следующего года – в столице Чехии, Праге.

Однако сам Петера уже сообщил о том, что борьба с Саудовской Аравией за право проводить Итоговый турнир WTA проиграна.

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