Премия, из-за которой игроки Зари начали бойкот, не прописана в контрактах
Недавно лидеры луганского клуба отказались играть против «Динамо»
Во вторник, 12 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Динамо» и «Заря» из Луганска.
Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Матч завершился со счётом 2:0.
На этот матч «Заря» выпустила полурезервный состав, где отсутствовали лидеры команды. Ранее сообщалось, что игроки луганского клуба решили бойкотировать этот матч из-за задолженности по зарплате и премиальным за бронзу УПЛ в прошлом сезоне.
По информации украинского журналиста Виктора Вацко, премиальные за бронзу УПЛ в прошлом сезоне и победу над «Брейдабликом» в Лиге конференций не прописаны в контрактах футболистов. Президент команды Евгений Геллер пообещал эти выплаты игрокам в устной форме, поэтому никакие юридические санкции в случае невыплаты бонусов клубу не угрожают.
Ранее сообщалось, что «Заря» достигла компромисса со своими игроками.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Шахтер» лидирует, «Кривбасс» идет на 2-м месте, обе команды имеют по 43 очка
Кепа покинет королевский клуб летом