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Украина. Премьер лига
18 марта 2024, 23:14 | Обновлено 19 марта 2024, 00:49
637
3

Премия, из-за которой игроки Зари начали бойкот, не прописана в контрактах

Недавно лидеры луганского клуба отказались играть против «Динамо»

18 марта 2024, 23:14 | Обновлено 19 марта 2024, 00:49
637
3
Премия, из-за которой игроки Зари начали бойкот, не прописана в контрактах
ФК Заря

Во вторник, 12 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Динамо» и «Заря» из Луганска.

Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Матч завершился со счётом 2:0.

На этот матч «Заря» выпустила полурезервный состав, где отсутствовали лидеры команды. Ранее сообщалось, что игроки луганского клуба решили бойкотировать этот матч из-за задолженности по зарплате и премиальным за бронзу УПЛ в прошлом сезоне.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, премиальные за бронзу УПЛ в прошлом сезоне и победу над «Брейдабликом» в Лиге конференций не прописаны в контрактах футболистов. Президент команды Евгений Геллер пообещал эти выплаты игрокам в устной форме, поэтому никакие юридические санкции в случае невыплаты бонусов клубу не угрожают.

Ранее сообщалось, что «Заря» достигла компромисса со своими игроками.

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Евгений Геллер чемпионат Украины по футболу Заря Луганск зарплаты долги премиальные Украинская Премьер-лига бойкот санкции Виктор Вацко
Источник Вацко Live
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Mr Voevudskiy
Премию от днонамы за слив матча получат)
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+1
Falko
Так гробитися за Геллера теж у контрактах не прописано. Страйкувати перестануть, але діятимуть за принципом "як ви платите, так ми і граємо".
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0
Первый Среди Равных
Ну тоді тим більше бунтарям треба влаштувати анальні кари. 
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0
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