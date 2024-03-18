Премия, из-за которой игроки Зари начали бойкот, не прописана в контрактах

Во вторник, 12 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Динамо» и «Заря» из Луганска.

Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Матч завершился со счётом 2:0.

На этот матч «Заря» выпустила полурезервный состав, где отсутствовали лидеры команды. Ранее сообщалось, что игроки луганского клуба решили бойкотировать этот матч из-за задолженности по зарплате и премиальным за бронзу УПЛ в прошлом сезоне.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, премиальные за бронзу УПЛ в прошлом сезоне и победу над «Брейдабликом» в Лиге конференций не прописаны в контрактах футболистов. Президент команды Евгений Геллер пообещал эти выплаты игрокам в устной форме, поэтому никакие юридические санкции в случае невыплаты бонусов клубу не угрожают.

Ранее сообщалось, что «Заря» достигла компромисса со своими игроками.