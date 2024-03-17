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  4. Бойкотов больше не будет? Заря достигла компромисса со своими игроками
Украина. Премьер лига
17 марта 2024, 19:08 |
637
5

Бойкотов больше не будет? Заря достигла компромисса со своими игроками

Руководство луганского клуба пообещало выплатить премии футболистам

17 марта 2024, 19:08 |
637
5
Бойкотов больше не будет? Заря достигла компромисса со своими игроками
ФК Заря

Во вторник, 12 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Динамо» и «Заря» из Луганска.

Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Матч завершился со счётом 2:0.

На этот матч «Заря» выпустила полурезервный состав, где отсутствовали лидеры команды. Ранее сообщалось, что игроки луганского клуба решили бойкотировать этот матч из-за задолженности по зарплате и премиальным.

По информации источника, сегодня на базе луганского клуба состоялось собрание команды с руководством.

Стороны пришли к компромиссу: руководство гарантировало выплаты премиальных за победу над «Брейдабликом» и бронзу в сезоне 2022/23 до 19 мая этого года.

Футболисты продолжат выполнять свои контрактные обязательства и будут принимать полноценное участие в тренировочном процессе и официальных матчах.

Также отмечается, что информация об отстранении или штрафах относительно игроков «Зари» ложна.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск зарплаты долги премиальные Украинская Премьер-лига бойкот санкции Динамо - Заря
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 5
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Цікаво хто вкинув цю інфу, про штрафи та відсторонення? Спорт юа теж цю єбалу публікував, вже не пам'ятаю звідки джерело
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+1
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👮м👮у👮с👮о👮р👮а👮
пряник мусОрской закончился
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-5
OtsoCity
Через 2 турі Зоря гратиме знову з лайном суркисів... може відразу Зорі ю16 випускати щоб лайно виграло?
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-5
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