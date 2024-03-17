Бойкотов больше не будет? Заря достигла компромисса со своими игроками
Руководство луганского клуба пообещало выплатить премии футболистам
Во вторник, 12 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Динамо» и «Заря» из Луганска.
Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Матч завершился со счётом 2:0.
На этот матч «Заря» выпустила полурезервный состав, где отсутствовали лидеры команды. Ранее сообщалось, что игроки луганского клуба решили бойкотировать этот матч из-за задолженности по зарплате и премиальным.
По информации источника, сегодня на базе луганского клуба состоялось собрание команды с руководством.
Стороны пришли к компромиссу: руководство гарантировало выплаты премиальных за победу над «Брейдабликом» и бронзу в сезоне 2022/23 до 19 мая этого года.
Футболисты продолжат выполнять свои контрактные обязательства и будут принимать полноценное участие в тренировочном процессе и официальных матчах.
Также отмечается, что информация об отстранении или штрафах относительно игроков «Зари» ложна.
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