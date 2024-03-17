Бойкотов больше не будет? Заря достигла компромисса со своими игроками

Во вторник, 12 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Динамо» и «Заря» из Луганска.

Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Матч завершился со счётом 2:0.

На этот матч «Заря» выпустила полурезервный состав, где отсутствовали лидеры команды. Ранее сообщалось, что игроки луганского клуба решили бойкотировать этот матч из-за задолженности по зарплате и премиальным.

По информации источника, сегодня на базе луганского клуба состоялось собрание команды с руководством.

Стороны пришли к компромиссу: руководство гарантировало выплаты премиальных за победу над «Брейдабликом» и бронзу в сезоне 2022/23 до 19 мая этого года.

Футболисты продолжат выполнять свои контрактные обязательства и будут принимать полноценное участие в тренировочном процессе и официальных матчах.

Также отмечается, что информация об отстранении или штрафах относительно игроков «Зари» ложна.