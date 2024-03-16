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Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 22:13 | Обновлено 16 марта 2024, 22:26
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2

Бойкот прекращен. Заря жестоко наказала лидеров за невыход на игру с Динамо

Лидеры луганчан, которые бойкотировали матч, оштрафованы и отстранены от первой команды

16 марта 2024, 22:13 | Обновлено 16 марта 2024, 22:26
1011
2
Бойкот прекращен. Заря жестоко наказала лидеров за невыход на игру с Динамо
ФК Заря

Во вторник, 12 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Динамо» и «Заря» из Луганска.

Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Матч завершился со счётом 2:0.

На этот матч «Заря» выпустила полурезервный состав, где отсутствовали лидеры команды. Ранее сообщалось, что игроки луганского клуба решили бойкотировать этот матч из-за задолженности по зарплате и премиальным.

По информации источника, главные инициаторы бойкота Богдан Бутко, Вячеслав Чурко и Дмитрий Мишнев оштрафованы и отстранены от первой команды.

Остальные игроки, не принявшие участия в игре с «Динамо», предупреждены о недопустимости подобных действий в будущем, и они приступают к тренировкам в штатном режиме.

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Богдан Бутко Вячеслав Чурко Дмитрий Мишнев Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск зарплаты долги премиальные штрафы Украинская Премьер-лига бойкот санкции Динамо - Заря
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OtsoCity
Купило їх лайно суркисів (динамо) договірна гра була
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0
avk2307
колишні маріупольці виходить заварили кашу?
ЗП треба платити все ж таки, але ініціатори ж не лідери на полі.Чому решта погодились?
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0
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