Бойкот прекращен. Заря жестоко наказала лидеров за невыход на игру с Динамо
Лидеры луганчан, которые бойкотировали матч, оштрафованы и отстранены от первой команды
Во вторник, 12 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Динамо» и «Заря» из Луганска.
Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Матч завершился со счётом 2:0.
На этот матч «Заря» выпустила полурезервный состав, где отсутствовали лидеры команды. Ранее сообщалось, что игроки луганского клуба решили бойкотировать этот матч из-за задолженности по зарплате и премиальным.
По информации источника, главные инициаторы бойкота Богдан Бутко, Вячеслав Чурко и Дмитрий Мишнев оштрафованы и отстранены от первой команды.
Остальные игроки, не принявшие участия в игре с «Динамо», предупреждены о недопустимости подобных действий в будущем, и они приступают к тренировкам в штатном режиме.
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