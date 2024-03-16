Бойкот прекращен. Заря жестоко наказала лидеров за невыход на игру с Динамо

Во вторник, 12 марта, состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Динамо» и «Заря» из Луганска.

Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Матч завершился со счётом 2:0.

На этот матч «Заря» выпустила полурезервный состав, где отсутствовали лидеры команды. Ранее сообщалось, что игроки луганского клуба решили бойкотировать этот матч из-за задолженности по зарплате и премиальным.

По информации источника, главные инициаторы бойкота Богдан Бутко, Вячеслав Чурко и Дмитрий Мишнев оштрафованы и отстранены от первой команды.

Остальные игроки, не принявшие участия в игре с «Динамо», предупреждены о недопустимости подобных действий в будущем, и они приступают к тренировкам в штатном режиме.