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Италия
18 марта 2024, 20:33 |
689
0

Защитник Милана получил еще одну тяжелую травму

У Пьера Калулу растяжение связки колена

18 марта 2024, 20:33 |
689
0
Защитник Милана получил еще одну тяжелую травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Калулу

Защитник «Милана» Пьер Калулу получил еще одну серьезную травму во вчерашнем матче Серии А против «Вероны» (победа 3:1). У него растяжение медиальной связки колена. По прогнозам врачей, сроки восстановления – полтора месяца.

Это уже не первая тяжелая травма Калулу в нынешнем сезоне. В ноябре он выбыл на четыре месяца из-за разрыва сухожилия прямой мышцы бедра левой ноги.

Поединок против «Вероны» был для Калулу лишь третьим после восстановления. Суммарно в нынешнем сезоне 23-летний французский защитник принял участие всего в 8 матчах во всех турнирах.

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Пьер Калулу Милан травма травма колена
Источник SempreMilan
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