Защитник Милана получил еще одну тяжелую травму

Защитник «Милана» Пьер Калулу получил еще одну серьезную травму во вчерашнем матче Серии А против «Вероны» (победа 3:1). У него растяжение медиальной связки колена. По прогнозам врачей, сроки восстановления – полтора месяца.

Это уже не первая тяжелая травма Калулу в нынешнем сезоне. В ноябре он выбыл на четыре месяца из-за разрыва сухожилия прямой мышцы бедра левой ноги.

Поединок против «Вероны» был для Калулу лишь третьим после восстановления. Суммарно в нынешнем сезоне 23-летний французский защитник принял участие всего в 8 матчах во всех турнирах.