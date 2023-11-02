Милан на четыре месяца потерял защитника
Пьер Калулу перенес операцию
«Милан» официально сообщил о том, что сегодня, 2 ноября защитник команды Пьер Калулу перенес операцию в Финляндии. У него полный разрыв сухожилия прямой мышцы бедра левой ноги.
Операция прошла успешно. По прогнозам врачей, сроки восстановления Калулу составят четыре месяца.
В нынешнем сезоне Калулу принял участие в 5 матчах за «Милан» во всех турнирах. 23-летний защитник сборной Франции выступает за «россонери» с лета 2020 года.
Ранее уже сообщалось о том, что из-за травмы Калулу «Милан» попытается в январе подписать Ллойда Келли.
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