Милан на четыре месяца потерял защитника

«Милан» официально сообщил о том, что сегодня, 2 ноября защитник команды Пьер Калулу перенес операцию в Финляндии. У него полный разрыв сухожилия прямой мышцы бедра левой ноги.

Операция прошла успешно. По прогнозам врачей, сроки восстановления Калулу составят четыре месяца.

В нынешнем сезоне Калулу принял участие в 5 матчах за «Милан» во всех турнирах. 23-летний защитник сборной Франции выступает за «россонери» с лета 2020 года.

Ранее уже сообщалось о том, что из-за травмы Калулу «Милан» попытается в январе подписать Ллойда Келли.