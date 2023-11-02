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Италия
02 ноября 2023, 20:34 | Обновлено 02 ноября 2023, 20:36
316
0

Милан на четыре месяца потерял защитника

Пьер Калулу перенес операцию

02 ноября 2023, 20:34 | Обновлено 02 ноября 2023, 20:36
316
0
Милан на четыре месяца потерял защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Калулу

«Милан» официально сообщил о том, что сегодня, 2 ноября защитник команды Пьер Калулу перенес операцию в Финляндии. У него полный разрыв сухожилия прямой мышцы бедра левой ноги.

Операция прошла успешно. По прогнозам врачей, сроки восстановления Калулу составят четыре месяца.

В нынешнем сезоне Калулу принял участие в 5 матчах за «Милан» во всех турнирах. 23-летний защитник сборной Франции выступает за «россонери» с лета 2020 года.

Ранее уже сообщалось о том, что из-за травмы Калулу «Милан» попытается в январе подписать Ллойда Келли.

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Источник ФК Милан
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