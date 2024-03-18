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Чемпионат Италии
Эллас Верона
17.03.2024 16:00 – FT 1 : 3
Милан
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Италия
18 марта 2024, 02:43 | Обновлено 18 марта 2024, 02:44
67
0

ВИДЕО. Милан и Рома взяли по три очка в борьбе за зону Лиги чемпионов

«Россонери» оторвались от «Ювентуса»

18 марта 2024, 02:43 | Обновлено 18 марта 2024, 02:44
67
0
ВИДЕО. Милан и Рома взяли по три очка в борьбе за зону Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В 29-м туре чемпионата Италии «Милан» отправился в гости к «Вероне». Хозяева ведут борьбу за выживание, у «Милана» куда престижнее цель – финишировать в зоне Лиги чемпионов.

Команда Пиоли доказала свой класс. «Россонери» забили трижды, чего хватило для триумфа.

Ещё в одном матче «Рома» принимала кризисный «Сассуоло». Гости дали бой «волкам», однако не сумели добыть позитивный для себя результат. Исход матча решил точный удар от Пеллегрини на 50-й минуте встречи.

Чемпионат Италии. 29-й тур. 17 марта.

Верона – Милан – 1:3

Голы: Нослин (64) – Эрнандес (44), Пулишич (50), Чуквуэзе (79)

Видео голов и обзор матча

Рома – Сассуоло – 1:0

Гол: Пеллегрини (50)

Видео голов и обзор матча

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквуезе (Милан).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Тейяни Нослин (Эллас Верона).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Тео Эрнандес (Милан).
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Милан Рома Рим Верона Сассуоло видео голов и обзор чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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