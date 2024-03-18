ВИДЕО. Милан и Рома взяли по три очка в борьбе за зону Лиги чемпионов

В 29-м туре чемпионата Италии «Милан» отправился в гости к «Вероне». Хозяева ведут борьбу за выживание, у «Милана» куда престижнее цель – финишировать в зоне Лиги чемпионов.

Команда Пиоли доказала свой класс. «Россонери» забили трижды, чего хватило для триумфа.

Ещё в одном матче «Рома» принимала кризисный «Сассуоло». Гости дали бой «волкам», однако не сумели добыть позитивный для себя результат. Исход матча решил точный удар от Пеллегрини на 50-й минуте встречи.

Чемпионат Италии. 29-й тур. 17 марта.

Верона – Милан – 1:3

Голы: Нослин (64) – Эрнандес (44), Пулишич (50), Чуквуэзе (79)

Видео голов и обзор матча

Рома – Сассуоло – 1:0

Гол: Пеллегрини (50)

Видео голов и обзор матча

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