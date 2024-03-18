23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик и нападающий «Валенсии» Роман Яремчук, после воскресных матчей за свои клубы, прибыли в расположение сборной Украины по футболу.

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве.

К этим матчам главная команда страны готовится в тренировочном лагере в Испании в Марбелье.

Ранее в лагерь главной команды страны прибыли полузащитник итальянского «Дженоа» Руслан Малиновский, игрок бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук и вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин.

ВИДЕО. Теплая встреча лидеров. Мудрик и Яремчук приехали в сборную Украины