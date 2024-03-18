Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Теплая встреча лидеров. Мудрик и Яремчук приехали в сборную Украины
Украина. Премьер лига
18 марта 2024, 15:34 |
1467
1

ВИДЕО. Теплая встреча лидеров. Мудрик и Яремчук приехали в сборную Украины

Украинская команда пополнилась еще двумя игроками

18 марта 2024, 15:34 |
1467
1
ВИДЕО. Теплая встреча лидеров. Мудрик и Яремчук приехали в сборную Украины
УАФ. Михаил Мудрик

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик и нападающий «Валенсии» Роман Яремчук, после воскресных матчей за свои клубы, прибыли в расположение сборной Украины по футболу.

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве.

К этим матчам главная команда страны готовится в тренировочном лагере в Испании в Марбелье.

Ранее в лагерь главной команды страны прибыли полузащитник итальянского «Дженоа» Руслан Малиновский, игрок бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук и вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин.

ВИДЕО. Теплая встреча лидеров. Мудрик и Яремчук приехали в сборную Украины

По теме:
В ней сыграет Роналду. Португалия показала два комплекта формы на Евро-2024
Вспоминая чемпионские традиции. Нидерланды представили форму на Евро-2024
За Украину играть не сможет. Игрок Полесья получил вызов в другую сборную
сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу учебно-тренировочные сборы Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина Михаил Мудрик Роман Яремчук Валенсия
Источник ВЗбирна
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Шедевральный мяч Судакова со штрафного удара в ворота Нещерета
Футбол | 17 марта 2024, 14:59 6
ВИДЕО. Шедевральный мяч Судакова со штрафного удара в ворота Нещерета
ВИДЕО. Шедевральный мяч Судакова со штрафного удара в ворота Нещерета

16 марта сине-желтые провели двухстороннюю игру в Марбелье (Испания)

ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины выиграла турнир и повысилась в классе
Хоккей | 17 марта 2024, 22:32 2
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины выиграла турнир и повысилась в классе
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины выиграла турнир и повысилась в классе

Команда выиграла все пять матчей

Турнирная таблица УПЛ. Как изменилась ситуация перед паузой на игры сборных
Футбол | 18.03.2024, 06:55
Турнирная таблица УПЛ. Как изменилась ситуация перед паузой на игры сборных
Турнирная таблица УПЛ. Как изменилась ситуация перед паузой на игры сборных
ВИДЕО. Рахим Стерлинг пробил лучший штрафной в истории футбола
Футбол | 18.03.2024, 13:45
ВИДЕО. Рахим Стерлинг пробил лучший штрафной в истории футбола
ВИДЕО. Рахим Стерлинг пробил лучший штрафной в истории футбола
«Я не глупый». Почеттино признался, почему заменил Мудрика в последней игре
Футбол | 18.03.2024, 12:27
«Я не глупый». Почеттино признался, почему заменил Мудрика в последней игре
«Я не глупый». Почеттино признался, почему заменил Мудрика в последней игре
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Лига Конференций Без Динамо
Так а где лидеры?
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
17.03.2024, 20:35 33
Футбол
Йоханнес Бё – победитель сезона КМ. Прима и Пидручный не финишировали
Йоханнес Бё – победитель сезона КМ. Прима и Пидручный не финишировали
17.03.2024, 00:22 9
Биатлон
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
18.03.2024, 08:12 7
Футбол
Пекарня Иги. Свентек разбила Саккари и выиграла титул в Индиан-Уэллсе
Пекарня Иги. Свентек разбила Саккари и выиграла титул в Индиан-Уэллсе
17.03.2024, 21:21 6
Теннис
Бывший соперник Фьюри сделал прогноз на его бой с Усиком
Бывший соперник Фьюри сделал прогноз на его бой с Усиком
16.03.2024, 18:04 2
Бокс
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
17.03.2024, 07:02 5
Футбол
«Ты не знаешь, что делаешь». Фаны оценили замену Мудрика
«Ты не знаешь, что делаешь». Фаны оценили замену Мудрика
17.03.2024, 16:36 13
Футбол
Лунин обратился к Анчелотти после победного матча в Ла Лиге. Что сказал?
Лунин обратился к Анчелотти после победного матча в Ла Лиге. Что сказал?
17.03.2024, 07:40 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем