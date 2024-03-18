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  4. ФОТО. Усиление из Италии и Бельгии. Два игрока приехали в сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
18 марта 2024, 12:03 |
782
4

ФОТО. Усиление из Италии и Бельгии. Два игрока приехали в сборную Украины

Сидорчук и Малиновский прибыли в расположение главной команды страны

18 марта 2024, 12:03 |
782
4
ФОТО. Усиление из Италии и Бельгии. Два игрока приехали в сборную Украины
УАФ. Руслан Малиновский

Полузащитник итальянского «Дженоа» Руслан Малиновский и игрок бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук, после воскресных матчей в местных чемпионатах, прибыли в расположение сборной Украины по футболу.

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве.

К этим матчам главная команда страны готовится в тренировочном лагере в Испании в Марбелье.

Вчера, 17 марта, звездные украинские футболисты Андрей Лунин и Артем Довбик прибыли в расположение национальной сборной Украины.

ФОТО. Усиление из Италии и Бельгии. Два легионера приехали в сборную Украины

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Alex196
Малиновский сильно нужен сборной ? По честному? Также как и Сидорчук .
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-1
iwangorin
Сидорчук???
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-1
Перець
Сидорчук тут явно зайвий, а може в центрі поля жовту заробить
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-1
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