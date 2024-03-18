ФОТО. Усиление из Италии и Бельгии. Два игрока приехали в сборную Украины

Полузащитник итальянского «Дженоа» Руслан Малиновский и игрок бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук, после воскресных матчей в местных чемпионатах, прибыли в расположение сборной Украины по футболу.

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве.

К этим матчам главная команда страны готовится в тренировочном лагере в Испании в Марбелье.

Вчера, 17 марта, звездные украинские футболисты Андрей Лунин и Артем Довбик прибыли в расположение национальной сборной Украины.

ФОТО. Усиление из Италии и Бельгии. Два легионера приехали в сборную Украины