ВИДЕО. Не летели, а доехали. Лунин и Довбик прибыли к сборной в Марбелью
Звездные легионеры из испанских клубов присоединились к «сине-желтым» на сборах
17 марта звездные украинские футболисты Андрей Лунин и Артем Довбик прибыли в расположение национальной сборной Украины в Марбелью (Испания).
Их встретил пресс-аташе «сине-желтых» Александр Глывинский. Между ним и Луниным произошел забавный диалог:
– Как долетели?
– Мы доехали.
– А, доехали, точно...
21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве.
К этим матчам главная команда страны и готовится в тренировочном лагере в Испании в Марбелье.
ВИДЕО. Не летели, а доехали. Лунин и Довбик прибыли к сборной в Марбелью
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