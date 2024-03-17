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Чемпионат Европы
17 марта 2024, 17:59 | Обновлено 17 марта 2024, 18:06
574
0

ВИДЕО. Не летели, а доехали. Лунин и Довбик прибыли к сборной в Марбелью

Звездные легионеры из испанских клубов присоединились к «сине-желтым» на сборах

17 марта 2024, 17:59 | Обновлено 17 марта 2024, 18:06
574
0
ВИДЕО. Не летели, а доехали. Лунин и Довбик прибыли к сборной в Марбелью
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

17 марта звездные украинские футболисты Андрей Лунин и Артем Довбик прибыли в расположение национальной сборной Украины в Марбелью (Испания).

Их встретил пресс-аташе «сине-желтых» Александр Глывинский. Между ним и Луниным произошел забавный диалог:

– Как долетели?

– Мы доехали.

– А, доехали, точно...

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве.

К этим матчам главная команда страны и готовится в тренировочном лагере в Испании в Марбелье.

ВИДЕО. Не летели, а доехали. Лунин и Довбик прибыли к сборной в Марбелью

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Источник Sport.ua
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