17 марта звездные украинские футболисты Андрей Лунин и Артем Довбик прибыли в расположение национальной сборной Украины в Марбелью (Испания).

Их встретил пресс-аташе «сине-желтых» Александр Глывинский. Между ним и Луниным произошел забавный диалог:

– Как долетели?

– Мы доехали.

– А, доехали, точно...

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве.

К этим матчам главная команда страны и готовится в тренировочном лагере в Испании в Марбелье.

ВИДЕО. Не летели, а доехали. Лунин и Довбик прибыли к сборной в Марбелью