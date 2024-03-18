«Нейтральный» теннисист Даниил Медведев поспорил с судьей в финале в Индиан-Уэллс, где он проиграл Карлосу Алькарасу – 6:7(5), 1:6.

При счете 2:3 на тай-брейке стартовой партии удар испанца в середине розыгрыша задел заднюю линию на 5 миллиметров. После завершения розыгрыша Медведев попросил показать повтор того удара, но судья на вышке Мохамед Лайани ему отказал из-за того, что удар не был завершающим в размене.

«2024 год, сраные корабли в космос летают, а ты не можешь показать мне отметку. Покажи отметку. Я знаю, что мяч был в корте, но просто покажи мне отметку.

Теннис – такой дерьмовый спорт», – сказал в ответ Медведев.

Отметим, что в этом матче Даниил также жестко обругал болельщиков.