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  4. «Просто конченые». Медведев жестко обругал болельщиков в Индиан-Уэллс
ATP
18 марта 2024, 10:17 |
2029
7

«Просто конченые». Медведев жестко обругал болельщиков в Индиан-Уэллс

Теннисист с российским паспортом снова не смог сдержать эмоций

18 марта 2024, 10:17 |
2029
7
«Просто конченые». Медведев жестко обругал болельщиков в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

«Нейтральный» теннисист Даниил Медведев остался недоволен болельщиками в Индиан-Уэллс после проигранного финала Карлосу Алькарасу – 6:7(5), 1:6.

Во втором сете при счете 0:2 после двойной ошибки соперника Медведев обруга зрителей на трибунах.

«Просто конченые у*****, б****. Я подаю двойную, они радуются, а когда он, б****, подает двойную – н****. Конченые у*****», – сказал Медведев.

Отметим, что Даниил проиграл пятый финал подряд.

В матче 1/4 финала Медведев обиделся и начал издеваться над Хольгером Руне, не увидев извинения теннисиста из Дании.

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ATP Индиан-Уэллс Даниил Медведев Карлос Алькарас (теннисист)
Источник Sport.ua
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Микола Захарченко
Гнида кацапська ще щось патякає ... Скоро їх увесь цивілізований світ буде ненавидіти .
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+11
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Виктор Войцеховский
Обычное бы...ло кацапое. Ничего нового. Вы на морду его гляньте, явно стекломой с допингом мешает
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+4
Vitaliy Shevchenko
а те що він нейтральний, його не напрягає взагалі. Може тому саме так, а не інакше...
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+3
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