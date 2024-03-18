«Просто конченые». Медведев жестко обругал болельщиков в Индиан-Уэллс

«Нейтральный» теннисист Даниил Медведев остался недоволен болельщиками в Индиан-Уэллс после проигранного финала Карлосу Алькарасу – 6:7(5), 1:6.

Во втором сете при счете 0:2 после двойной ошибки соперника Медведев обруга зрителей на трибунах.

«Просто конченые у*****, б****. Я подаю двойную, они радуются, а когда он, б****, подает двойную – н****. Конченые у*****», – сказал Медведев.

Отметим, что Даниил проиграл пятый финал подряд.

В матче 1/4 финала Медведев обиделся и начал издеваться над Хольгером Руне, не увидев извинения теннисиста из Дании.