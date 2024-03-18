ATP18 марта 2024, 10:17 |
2029
7
«Просто конченые». Медведев жестко обругал болельщиков в Индиан-Уэллс
Теннисист с российским паспортом снова не смог сдержать эмоций
18 марта 2024, 10:17 |
2029
7
«Нейтральный» теннисист Даниил Медведев остался недоволен болельщиками в Индиан-Уэллс после проигранного финала Карлосу Алькарасу – 6:7(5), 1:6.
Во втором сете при счете 0:2 после двойной ошибки соперника Медведев обруга зрителей на трибунах.
«Просто конченые у*****, б****. Я подаю двойную, они радуются, а когда он, б****, подает двойную – н****. Конченые у*****», – сказал Медведев.
Отметим, что Даниил проиграл пятый финал подряд.
В матче 1/4 финала Медведев обиделся и начал издеваться над Хольгером Руне, не увидев извинения теннисиста из Дании.
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Комментарии 7
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Гнида кацапська ще щось патякає ... Скоро їх увесь цивілізований світ буде ненавидіти .
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Обычное бы...ло кацапое. Ничего нового. Вы на морду его гляньте, явно стекломой с допингом мешает
а те що він нейтральний, його не напрягає взагалі. Може тому саме так, а не інакше...
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