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Сборная УКРАИНЫ
18 марта 2024, 13:38 | Обновлено 18 марта 2024, 14:02
659
0

ВИДЕО. Еще один звездный легионер прибыл в сборную Украины

Анатолий Трубин прибыл в расположение главной команды страны

18 марта 2024, 13:38 | Обновлено 18 марта 2024, 14:02
659
0
ВИДЕО. Еще один звездный легионер прибыл в сборную Украины
УАФ. Анатолий Трубин

22-летний вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин, после вчерашнего сухого матча в чемпионате Португалии, прибыл в расположение сборной Украины по футболу.

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве.

К этим матчам главная команда страны готовится в тренировочном лагере в Испании в Марбелье.

Кроме Трубина сегодня в лагерь главной команды страны прибыли полузащитник итальянского «Дженоа» Руслан Малиновский и игрок бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук.

ВИДЕО. Еще один звездный легионер прибыл в сборную Украины. Выйдет ли в старте?

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Источник Sport.ua
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