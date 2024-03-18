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Чемпионат Германии
Боруссия Д
17.03.2024 18:30 – FT 3 : 1
Айнтрахт Ф
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Германия
18 марта 2024, 04:22 | Обновлено 18 марта 2024, 04:27
87
0

Чемпионат Германии. Байер шагает к чемпионству, победа Боруссии Д

Команда Хаби Алонсо набрала важные три очка

18 марта 2024, 04:22 | Обновлено 18 марта 2024, 04:27
87
0
Чемпионат Германии. Байер шагает к чемпионству, победа Боруссии Д
Getty Images/Global Images Ukraine

17 марта в Бундеслиге прошло два матча.

«Фрайбург» на своем поле принимал лидера турнирной таблицы «Байер». Уже на второй минуте Виртц вывел «фармацевтов» вперед. На 10-й минуте Доан восстановил паритет. В дальнейшем команда Хаби Алонсо добавила темп, что и позволило добыть победу.

Матч в Дортмунде, где местная «Боруссия» принимала «Айнтрахт», также подарил много голов. Гости забили первыми, но после этого только пропускали. «Шмели» благодаря победе обошли «Лейпциг» и поднялись на четвертое место.

Чемпионат Германии. 26-й тур. 17 марта.

Фрайбург – Байер – 1:3

Голы: Доан (10), Кейтель (79) – Виртц (2) Гложек (40), Шик (53)

Боруссия Д – Айнтрахт – 3:1

Голы: Адейеми (33), Хуммельс (81), Джан (90+3, пенальти) – Гетце (13)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Эмре Джан (Боруссия Д).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Матс Хуммельс (Боруссия Д).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Боруссия Д).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Гётце (Айнтрахт Ф).
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Байер Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт Фрайбург чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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