Чемпионат Германии. Байер шагает к чемпионству, победа Боруссии Д
Команда Хаби Алонсо набрала важные три очка
17 марта в Бундеслиге прошло два матча.
«Фрайбург» на своем поле принимал лидера турнирной таблицы «Байер». Уже на второй минуте Виртц вывел «фармацевтов» вперед. На 10-й минуте Доан восстановил паритет. В дальнейшем команда Хаби Алонсо добавила темп, что и позволило добыть победу.
Матч в Дортмунде, где местная «Боруссия» принимала «Айнтрахт», также подарил много голов. Гости забили первыми, но после этого только пропускали. «Шмели» благодаря победе обошли «Лейпциг» и поднялись на четвертое место.
Чемпионат Германии. 26-й тур. 17 марта.
Фрайбург – Байер – 1:3
Голы: Доан (10), Кейтель (79) – Виртц (2) Гложек (40), Шик (53)
Боруссия Д – Айнтрахт – 3:1
Голы: Адейеми (33), Хуммельс (81), Джан (90+3, пенальти) – Гетце (13)
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