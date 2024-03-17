17 марта на «Европа-Парк» пройдет матч 25-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Фрайбург» встретится с «Байером». Поединок начнется в 16:30 по киевскому времени.

Фрайбург

Команда проводила важнейший для себя поединок в четверг - ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы. Тогда бразильцы из Брайсгау сыграли против Вест Хэма, уже в четвертый раз в этом сезоне, при том, что до этого стороны не играли ни разу. Если в группе англичане оба раза победили, то в марте минимальную победу дома оформили немцы. В Лондоне, правда, хозяева не просто взяли реванш, но разгромили соперника 5*-0. При этом в Бундеслиге подопечные Кристиана Штрайха имеют немного шансов повторить достижения обоих предыдущих сезонов, когда квалифицировались в еврокубки. С конца января никак не получается выигрывать, из-за чего клуб падал в турнирной таблице все ниже. И только у немотивированного Бохума выиграли 2-1 на выезде.

Байер

Клуб столкнулся с немалыми проблемами во время поединка с Карабахом. Кстати, как и их нынешний соперник, аспиринщики снова сыграли с противником, который был и прошлой осенью. Но если тогда немцы выиграли дважды, то в марте в Баку хозяева забили дважды. Но тогда все-таки получилось сохранить уникальную беспроигрышную серию - закончили в гостях на 2-2. В Леверкузене против подопечных Гурбана Гурбанова тоже потратили немало сил. Ну, а на внутренней арене, помимо желания оформить серебряную салатницу побыстрее (хотя ждали всю историю), причем так и не проиграв, остается еще борьба в кубке, где подопечные Хаби Алонсо уже дошли до полуфинала. В прошлом туре дома с Вольфсбургом оформили гроссмейстерские 2-0.

Статистика личных встреч

В 5 поединках бразильцы из Брайсгау взяли 10 очков. Но в нынешнем, похоже, чемпионском сезоне фармацевты победили 2-1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у принимающей стороны нет шансов на успех. Согласимся и поставим на то, что аспиринщики добьются уже которой по счету победы в этом сезоне (коэффициент - 1,6).