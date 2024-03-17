Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фрайбург – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Фрайбург
17.03.2024 16:30 - : -
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
17 марта 2024, 05:38 |
17
0

Фрайбург – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 17 марта в 16:30 по Киеву

17 марта 2024, 05:38 |
17
0
Фрайбург – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

17 марта на «Европа-Парк» пройдет матч 25-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Фрайбург» встретится с «Байером». Поединок начнется в 16:30 по киевскому времени.

Фрайбург

Команда проводила важнейший для себя поединок в четверг - ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы. Тогда бразильцы из Брайсгау сыграли против Вест Хэма, уже в четвертый раз в этом сезоне, при том, что до этого стороны не играли ни разу. Если в группе англичане оба раза победили, то в марте минимальную победу дома оформили немцы. В Лондоне, правда, хозяева не просто взяли реванш, но разгромили соперника 5*-0. При этом в Бундеслиге подопечные Кристиана Штрайха имеют немного шансов повторить достижения обоих предыдущих сезонов, когда квалифицировались в еврокубки. С конца января никак не получается выигрывать, из-за чего клуб падал в турнирной таблице все ниже. И только у немотивированного Бохума выиграли 2-1 на выезде.

Байер

Клуб столкнулся с немалыми проблемами во время поединка с Карабахом. Кстати, как и их нынешний соперник, аспиринщики снова сыграли с противником, который был и прошлой осенью. Но если тогда немцы выиграли дважды, то в марте в Баку хозяева забили дважды. Но тогда все-таки получилось сохранить уникальную беспроигрышную серию - закончили в гостях на 2-2. В Леверкузене против подопечных Гурбана Гурбанова тоже потратили немало сил. Ну, а на внутренней арене, помимо желания оформить серебряную салатницу побыстрее (хотя ждали всю историю), причем так и не проиграв, остается еще борьба в кубке, где подопечные Хаби Алонсо уже дошли до полуфинала. В прошлом туре дома с Вольфсбургом оформили гроссмейстерские 2-0.

Статистика личных встреч

В 5 поединках бразильцы из Брайсгау взяли 10 очков. Но в нынешнем, похоже, чемпионском сезоне фармацевты победили 2-1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у принимающей стороны нет шансов на успех. Согласимся и поставим на то, что аспиринщики добьются уже которой по счету победы в этом сезоне (коэффициент - 1,6).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Черноморец – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Каза Пия – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Ювентус – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Фрайбург Байер чемпионат Германии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну
Бокс | 16 марта 2024, 08:42 3
ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну
ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну

Александр не сказал ни слова, просто ухмыльнулся

Интер – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 17 марта 2024, 01:11 0
Интер – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Интер – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует центральный поединок 29-го тура Серии А

Игрок, отказавшийся от паспорта Украины, вызван в сборную Польши
Футбол | 16.03.2024, 11:36
Игрок, отказавшийся от паспорта Украины, вызван в сборную Польши
Игрок, отказавшийся от паспорта Украины, вызван в сборную Польши
Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
Футбол | 16.03.2024, 12:24
Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
Голевая засуха Довбика. Жирона с минимальным счетом проиграла Хетафе
Футбол | 16.03.2024, 21:36
Голевая засуха Довбика. Жирона с минимальным счетом проиграла Хетафе
Голевая засуха Довбика. Жирона с минимальным счетом проиграла Хетафе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Европейский топ-клуб и команды АПЛ. Стало известно, кто хочет купить Лунина
Европейский топ-клуб и команды АПЛ. Стало известно, кто хочет купить Лунина
16.03.2024, 07:02 2
Футбол
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Костюк в Индиан-Уэллс
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Костюк в Индиан-Уэллс
16.03.2024, 06:59 5
Теннис
В Манчестер Сити возмутились итогами жеребьевки ЛЧ: «Всегда одно и то же»
В Манчестер Сити возмутились итогами жеребьевки ЛЧ: «Всегда одно и то же»
15.03.2024, 15:12 6
Футбол
Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
15.03.2024, 00:10 12
Футбол
Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Индиан-Уэллс
Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Индиан-Уэллс
15.03.2024, 09:20 5
Теннис
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
15.03.2024, 19:45 5
Футбол
Большие сражения грандов. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Большие сражения грандов. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
15.03.2024, 13:15 77
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем