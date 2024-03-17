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Украина. Премьер лига
17 марта 2024, 21:35 | Обновлено 17 марта 2024, 21:44
207
0

Евгений ПАСТ: «Еще в первом тайме могли закрыть матч с Черноморцем»

21-й тур УПЛ завершился поединком в Одессе, «Черноморец» уступил «Вересу»

17 марта 2024, 21:35 | Обновлено 17 марта 2024, 21:44
207
0
Евгений ПАСТ: «Еще в первом тайме могли закрыть матч с Черноморцем»
ФК Верес Ровно. Евгений Паст

21-й тур УПЛ завершился поединком в Одессе, где «Черноморец» уступил «Вересу» (0:1).

В разговоре с корреспондентом Sport.ua вратарь ровенской команды Евгений Паст поделился впечатлениями от сегодняшнего противостояния:

– Считаю, что «Верес» заслуженно записал в свой актив три очка. Ведь еще в первом тайме гости могли снять с повестки дня вопрос о победителе. Открыв счет в дебюте, потом не воспользовались еще несколькими удобными случаями отличиться.

– Чем ты можешь объяснить, что во второй части сезона это только твой первый матч в составе «Верес»?

– В конце февральского сбора в Турции я заболел и не участвовал в последних спаррингах, где наигрывался состав на стартовые матчи после зимнего перерыва. Потому и защищал ворота Богдан Когут. Почему в Одессе доверили пост номер один именно мне? Видимо, руководитель Олег Шандрук помнил, что я – одессит, ранее выступавший за «Черноморец» и это станет для меня дополнительным стимулом продемонстрировать все, что умею. Он не прогадал.

– Ты можешь вспомнить эпизод в сегодняшнем матче, когда действительно выручил «Верес»?

– В середине второго тайма одессит Васильев опасно пробивал головой, но я угадал направление удара и отвел угрозу. Больше не приходилось показывать свое мастерство.

– Ты отмечал, что «Верес» наиграл на победу. Что помогло гостям обогатиться столь ценными очками?

– Мы четко придерживались тренерской установки. «Черноморец» – команда боевая, энергичная и поэтому важно было благодаря настроению не уступать, как в единоборствах, каблуках, так и в командных действиях. На мой взгляд, жители не позволили хозяевам воспользоваться своими «козырями», прежде всего, в атаке.

– Все же, несмотря на важную победу, «Верес» продолжает находиться в зоне вылета.

– Мы прекрасно отдаем себе отчет, что впереди у нас одни финалы, что уже не имеем права на ошибку. Но после успеха в Одессе наши шансы спастись выросли. Теперь после двух дней отдыха отправимся в Германию, где 23 марта проведем благотворительный матч с ФК Рот Вайс из Эссена. Убежден, что этот международный опыт также нам пригодится.

Команда Олега Шандрука одержала первую победу на выезде в сезоне.

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Евгений Паст чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Верес Ровно Украинская Премьер-лига Черноморец - Верес инсайд
Источник Sport.ua
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