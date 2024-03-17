Женская сборная WU-17 проиграла команде Испании в отборе на Евро-2024

Девичья сборная Украины WU-17 проиграла второй матч в Лиге А второго раунда квалификации на Евро-2024 WU-17.

Украинки играют в группе с Испанией, Нидерландами и Турцией. Поединки квартета проходят с 14 по 20 марта в нидерландских городах Гравензанде и Нордвейк.

17 марта подопечные Сергея Сапронова уступили в матче 2-го тура сверстницам из Испании. со счетом 0:2. Команда из Пиренейского полуострова забила голы на 45-й и 68-й минутах.

Ранее, в первом туре, 14 марта украинки уступили команде Нидерландов со счетом 0:4.

Не набрав очков, Украина ведет борьбу с Турцией за третье место в группе. Матч между этими сборными состоится 20 марта, проигравшая команда вылетит в Лигу B. Украина имеет лучшую разницу мячей, поэтому сине-желтых устроит ничья.

Семь победителей групп Лиги А во втором раунде (и лучший обладатель второго места, если Швеция финиширует первой в группе) получат путевки в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 5 по 18 мая. Команды, занявшие в группах четвертые места, первый раунд сезона 2024/25 начнут в Лиге B.

Евро-2024 WU-17. Второй раунд отбора. Группа А5

1-й тур, 14.03.2024

20:00. Испания – Турция – 9:0

– Турция – 9:0 20:00. Украина – Нидерланды – 0:4

2-й тур, 17.03.2024

16:00. Нидерланды – Турция – 6:1

– Турция – 6:1 16:00. Испания – Украина – 2:0

Турнирная таблица

3-й тур, 20.03.2024