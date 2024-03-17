Украина WU-17 проводит матч отбора ЧЕ-2024 против сверстниц из Испании

Девичья сборная Украины WU-17 продолжае борьбу в Лиге А второго раунда квалификации на Евро-2024 WU-17.

Украинки играют в группе с Испанией, Нидерландами и Турцией. Поединки квартета проходят с 14 по 20 марта в нидерландских городах Гравензанде и Нордвейк.

17 марта в 16:00 подопечные Сергея Сапронова играют в матче 2-го тура против сверстниц из Испании.

В первом туре 14 марта украинки уступили команди Нидерландов со счетом 0:4.

Семь победителей групп Лиги А во втором раунде (и лучший обладатель второго места, если Швеция финиширует первой в группе) получат путевки в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 5 по 18 мая. Команды, занявшие в группах четвертые места, первый раунд сезона 2024/25 начнут в Лиге B.

Евро-2024 WU-17. Второй раунд отбора. Группа А5

1-й тур, 14.03.2024

20:00. Испания – Турция – 9:0

– Турция – 9:0 20:00. Украина – Нидерланды – 0:4

Турнирная таблица

2-й тур, 17.03.2024

16:00. Нидерланды – Турция

16:00. Испания – Украина

3-й тур, 20.03.2024