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Молодежные турниры
17 марта 2024, 16:37 | Обновлено 17 марта 2024, 16:44
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Украина WU-17 проводит матч отбора ЧЕ-2024 против сверстниц из Испании

В первом туре украинки уступили команде Нидерландов со счетом 0:4

17 марта 2024, 16:37 | Обновлено 17 марта 2024, 16:44
91
0
Украина WU-17 проводит матч отбора ЧЕ-2024 против сверстниц из Испании
УАФ

Девичья сборная Украины WU-17 продолжае борьбу в Лиге А второго раунда квалификации на Евро-2024 WU-17.

Украинки играют в группе с Испанией, Нидерландами и Турцией. Поединки квартета проходят с 14 по 20 марта в нидерландских городах Гравензанде и Нордвейк.

17 марта в 16:00 подопечные Сергея Сапронова играют в матче 2-го тура против сверстниц из Испании.

В первом туре 14 марта украинки уступили команди Нидерландов со счетом 0:4.

Семь победителей групп Лиги А во втором раунде (и лучший обладатель второго места, если Швеция финиширует первой в группе) получат путевки в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 5 по 18 мая. Команды, занявшие в группах четвертые места, первый раунд сезона 2024/25 начнут в Лиге B.

Евро-2024 WU-17. Второй раунд отбора. Группа А5

1-й тур, 14.03.2024

  • 20:00. Испания – Турция – 9:0
  • 20:00. Украина – Нидерланды – 0:4

Турнирная таблица

2-й тур, 17.03.2024

  • 16:00. Нидерланды – Турция
  • 16:00. Испания – Украина

3-й тур, 20.03.2024

  • 16:00. Нидерланды – Испания
  • 16:00. Турция – Украина

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Источник Sport.ua
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