Украина WU-17 проводит матч отбора ЧЕ-2024 против сверстниц из Испании
В первом туре украинки уступили команде Нидерландов со счетом 0:4
Девичья сборная Украины WU-17 продолжае борьбу в Лиге А второго раунда квалификации на Евро-2024 WU-17.
Украинки играют в группе с Испанией, Нидерландами и Турцией. Поединки квартета проходят с 14 по 20 марта в нидерландских городах Гравензанде и Нордвейк.
17 марта в 16:00 подопечные Сергея Сапронова играют в матче 2-го тура против сверстниц из Испании.
В первом туре 14 марта украинки уступили команди Нидерландов со счетом 0:4.
Семь победителей групп Лиги А во втором раунде (и лучший обладатель второго места, если Швеция финиширует первой в группе) получат путевки в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 5 по 18 мая. Команды, занявшие в группах четвертые места, первый раунд сезона 2024/25 начнут в Лиге B.
Евро-2024 WU-17. Второй раунд отбора. Группа А5
1-й тур, 14.03.2024
- 20:00. Испания – Турция – 9:0
- 20:00. Украина – Нидерланды – 0:4
Турнирная таблица
2-й тур, 17.03.2024
- 16:00. Нидерланды – Турция
- 16:00. Испания – Украина
3-й тур, 20.03.2024
- 16:00. Нидерланды – Испания
- 16:00. Турция – Украина
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