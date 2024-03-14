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Молодежные турниры
14 марта 2024, 23:23 | Обновлено 14 марта 2024, 23:37
348
1

Женская сборная Украины WU-17 проиграла Нидерландам с разгромным счетом

Команда Сергея Сапронова неудачно стартовала в отборе к Евро-2024

14 марта 2024, 23:23 | Обновлено 14 марта 2024, 23:37
348
1
Женская сборная Украины WU-17 проиграла Нидерландам с разгромным счетом
УАФ

14 марта в Нидерландах девичья сборная Украины WU-17 матчем против хозяек стартовала во втором раунде отбора Евро-2024 в Лиге А.

Благодаря поддержке Футбольной федерации Нидерландов (KNVB), украинская команда начала свой сбор сразу на территории принимающей стороны, в городе Делфт. 14 марта в Нордвейке сине-желтые встречались с хозяйками группы А5.

Уже на 1-й минуте нидерландки повели в счете. В дальнейшем они контролировали ход событий и к концу первого тайма провели еще два мяча. Во второй половине игры хозяйки с пенальти забили в четвертый раз. Так что в итоге украинки уступили – 0:4.

Следующий поединок квалификации чемпионата Европы 2024 подопечные Сергея Сапронова проведут против команды Испании 17 марта.

Евро-2024 WU-17

Второй раунд отбора. Группа А5

1-й тур, 14.03.2024

Украина WU-17 – Нидерланды WU-17 – 0:4 (0:3)

Голы: Гюйсман, 1, Ренфурм, 44, Зюйдберг, 45+1, Ивенс, 59 (пен)

Украина WU-17: Сахно, Игнатенко, Вершняк, Савка, Масловская, Савкина, Авраменко, Гладун (Жигадло, 90+2), Мигаль (Купцова, 87), Коновалова (Артеменко, 70), Марценюк.

Нидерланды WU-17: ван дер Влит, Алгра (Уденампсен, 46), Конинк (Вирельтс, 67), Бургерс, Купман, Шольтен (Веркухен, 87), Ренфурм, Ивенс, Зюйдберг (Бурбум, 78), Лонт, Гюйсман.

Предупреждения: Савка, 19, Игнатенко, 49 – Зюйдберг, 66.

  • Испания – Турция – 9:0

Турнирная таблица

2-й тур, 17.03.2024

  • 16:00. Нидерланды – Турция
  • 20:00. Испания – Украина

3-й тур, 20.03.2024

  • 20:00. Нидерланды – Испания
  • 20:00. Турция – Украина

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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mini.f
Наші дівчата виглядали дуже не виразно, клас наших супротивників був набагато кращий, таке враження, що грали майстри з початківцями. Наш дівочий і жіночий футбол не на тому рівні, щоб змагатися з провідними командами Європи...
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