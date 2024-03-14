Женская сборная Украины WU-17 проиграла Нидерландам с разгромным счетом
Команда Сергея Сапронова неудачно стартовала в отборе к Евро-2024
14 марта в Нидерландах девичья сборная Украины WU-17 матчем против хозяек стартовала во втором раунде отбора Евро-2024 в Лиге А.
Благодаря поддержке Футбольной федерации Нидерландов (KNVB), украинская команда начала свой сбор сразу на территории принимающей стороны, в городе Делфт. 14 марта в Нордвейке сине-желтые встречались с хозяйками группы А5.
Уже на 1-й минуте нидерландки повели в счете. В дальнейшем они контролировали ход событий и к концу первого тайма провели еще два мяча. Во второй половине игры хозяйки с пенальти забили в четвертый раз. Так что в итоге украинки уступили – 0:4.
Следующий поединок квалификации чемпионата Европы 2024 подопечные Сергея Сапронова проведут против команды Испании 17 марта.
Евро-2024 WU-17
Второй раунд отбора. Группа А5
1-й тур, 14.03.2024
Украина WU-17 – Нидерланды WU-17 – 0:4 (0:3)
Голы: Гюйсман, 1, Ренфурм, 44, Зюйдберг, 45+1, Ивенс, 59 (пен)
Украина WU-17: Сахно, Игнатенко, Вершняк, Савка, Масловская, Савкина, Авраменко, Гладун (Жигадло, 90+2), Мигаль (Купцова, 87), Коновалова (Артеменко, 70), Марценюк.
Нидерланды WU-17: ван дер Влит, Алгра (Уденампсен, 46), Конинк (Вирельтс, 67), Бургерс, Купман, Шольтен (Веркухен, 87), Ренфурм, Ивенс, Зюйдберг (Бурбум, 78), Лонт, Гюйсман.
Предупреждения: Савка, 19, Игнатенко, 49 – Зюйдберг, 66.
- Испания – Турция – 9:0
Турнирная таблица
2-й тур, 17.03.2024
- 16:00. Нидерланды – Турция
- 20:00. Испания – Украина
3-й тур, 20.03.2024
- 20:00. Нидерланды – Испания
- 20:00. Турция – Украина
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