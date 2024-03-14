Женская сборная Украины WU-17 стартует в отборе ЧЕ матчем с Нидерландами

Девичья сборная Украины WU-17 начинает борьбу в Лиге А второго раунда квалификации на Евро-2024 WU-17.

Украинки сыграют с Испанией, Нидерландами и Турцией. Поединки квартета пройдут 14–20 марта в нидерландских городах Гравензанде (Sportpark Juliana) и Нордвейк (Gemeentelijk Sportpark S.J.C.).

14 марта в 20:00 подопечные Сергея Сапронова играют в матче 1-го тура против сверстниц из Нидерландов.

Семь победителей групп Лиги А во втором раунде (и лучший обладатель второго места, если Швеция финиширует первой в группе) получат путевки в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 5 по 18 мая. Команды, занявшие в группах четвертые места, первый раунд сезона 2024/25 начнут в Лиге В.

Евро-2024 WU-17. Второй раунд отбора. Группа А5

1-й тур, 14.03.2024

20:00. Испания – Турция

20:00. Украина – Нидерланды

2-й тур, 17.03.2024

16:00. Нидерланды – Турция

20:00. Испания – Украина

3-й тур, 20.03.2024