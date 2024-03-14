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14 марта 2024, 19:43 | Обновлено 14 марта 2024, 19:46
86
0

Женская сборная Украины WU-17 стартует в отборе ЧЕ матчем с Нидерландами

В группе квалификации также играют команды Испании и Турции

14 марта 2024, 19:43 | Обновлено 14 марта 2024, 19:46
86
0
Женская сборная Украины WU-17 стартует в отборе ЧЕ матчем с Нидерландами
УАФ

Девичья сборная Украины WU-17 начинает борьбу в Лиге А второго раунда квалификации на Евро-2024 WU-17.

Украинки сыграют с Испанией, Нидерландами и Турцией. Поединки квартета пройдут 14–20 марта в нидерландских городах Гравензанде (Sportpark Juliana) и Нордвейк (Gemeentelijk Sportpark S.J.C.).

14 марта в 20:00 подопечные Сергея Сапронова играют в матче 1-го тура против сверстниц из Нидерландов.

Семь победителей групп Лиги А во втором раунде (и лучший обладатель второго места, если Швеция финиширует первой в группе) получат путевки в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 5 по 18 мая. Команды, занявшие в группах четвертые места, первый раунд сезона 2024/25 начнут в Лиге В.

Евро-2024 WU-17. Второй раунд отбора. Группа А5

1-й тур, 14.03.2024

  • 20:00. Испания – Турция
  • 20:00. Украина – Нидерланды

2-й тур, 17.03.2024

  • 16:00. Нидерланды – Турция
  • 20:00. Испания – Украина

3-й тур, 20.03.2024

  • 20:00. Нидерланды – Испания
  • 20:00. Турция – Украина

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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