Женская сборная Украины WU-17 стартует в отборе ЧЕ матчем с Нидерландами
В группе квалификации также играют команды Испании и Турции
Девичья сборная Украины WU-17 начинает борьбу в Лиге А второго раунда квалификации на Евро-2024 WU-17.
Украинки сыграют с Испанией, Нидерландами и Турцией. Поединки квартета пройдут 14–20 марта в нидерландских городах Гравензанде (Sportpark Juliana) и Нордвейк (Gemeentelijk Sportpark S.J.C.).
14 марта в 20:00 подопечные Сергея Сапронова играют в матче 1-го тура против сверстниц из Нидерландов.
Семь победителей групп Лиги А во втором раунде (и лучший обладатель второго места, если Швеция финиширует первой в группе) получат путевки в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 5 по 18 мая. Команды, занявшие в группах четвертые места, первый раунд сезона 2024/25 начнут в Лиге В.
Евро-2024 WU-17. Второй раунд отбора. Группа А5
1-й тур, 14.03.2024
- 20:00. Испания – Турция
- 20:00. Украина – Нидерланды
2-й тур, 17.03.2024
- 16:00. Нидерланды – Турция
- 20:00. Испания – Украина
3-й тур, 20.03.2024
- 20:00. Нидерланды – Испания
- 20:00. Турция – Украина
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