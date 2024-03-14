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  4. Сергей САПРОНОВ: «Задача сборной WU-17 – не финишировать четвертыми»
Молодежные турниры
14 марта 2024, 04:34 | Обновлено 14 марта 2024, 04:43
107
0

Сергей САПРОНОВ: «Задача сборной WU-17 – не финишировать четвертыми»

Украинская команда 14–20 марта сыграет с Нидерландами, Испанией, Турцией

14 марта 2024, 04:34 | Обновлено 14 марта 2024, 04:43
107
0
Сергей САПРОНОВ: «Задача сборной WU-17 – не финишировать четвертыми»
УАФ. Сергей Сапронов

С 14 по 20 марта в Нидерландах состоится второй раунд отбора чемпионата Европы 2024 среди девушек до 17 лет, где соперницами украинок будут хозяйки, Нидерланды, и сборные Испании и Турции.

Главный тренер девичьей сборной Украины WU-17 Сергей Сапронов рассказал о последних новостях из лагеря команды:

– Благодаря договоренностям УАФ и ассоциации футбола Нидерландов мои подопечные могут провести четырехдневный тренировочный сбор в Делфте, где будем базироваться и во время отборочных соревнований. Для украинок это была прекрасная возможность потренироваться на травяном покрытии, хотя следует сказать, что в Делфте изрядно донимают дожди, и состояние газона отнюдь не самое лучшее.

Беспокоит и то, что все наши матчи пройдут вечером при искусственном освещении. Нашим девушкам еще не приходилось играть в таких условиях. А хоть как-то адаптироваться не было возможности, потому что стадион, где мы тренируемся – без освещения, и поэтому занятия начинаются после обеда.

– В Нидерландах украинки будут выступать в самом сильном составе?

– Отсутствует только Виктория Костюкевич, которая выступает в Финляндии и не избежала серьезной травмы. Новичков в сборной только трое – Анна Авраменко, Влада Кабанова и Виктория Саноцкая. Окончательно с составом я определился после посещения финальной части девичьей лиги WU-16 в начале марта во Львове.

– Какой информацией владеете первых соперниц из Нидерландов, с которыми сыграть 14 марта?

– К сожалению, в моем распоряжении есть только видеозапись спарринга нидерландок с болгарками. Понимаю, что этого мало, но определенное представление, в каком стиле будут играть хозяйки, будем иметь.

– А кто является фаворитом, на ваш взгляд, этой отборочной группы?

– Испанки. Остальные участницы – примерно равны по силе. Наша задача – не финишировать четвертой, чтобы сохранить прописку в Лиге А.

– Кто еще, кроме вас, входит в тренерский штаб?

– Людмила Лемешко и Александр Митько. Что касается игроков, в составе украинской делегации 20 футболисток.

Состав девичьей сборной Украины WU-17

  • Вратари: Светлана Снигур («Верес» Ровно), Анна Харченко («Динамо» Киев), Светлана Сахно («Колос» Ковалевка).
  • Защитники: Алина Савка («Ворскла» Полтава), Елизавета Масловская («Шахтер» Донецк), Мария Игнатенко, Виктория Саноцкая (обе – «Ладомир» Владимир), Анна Бабич, София Вершняк (обе – «Юность» Чернигов).
  • Полузащитники: Виктория Савкина, Зоряна Гладун, Дарья Артеменко (все – «Ладомир» Владимир), Анастасия Жигадло, Анна Авраменко (обе – «Кривбасс» Кривой Рог), Эвелина Купцова («Жилстрой-1» Харьков), Анастасия Мигаль (ДВТК, Венгрия), Алессия Осипчук («Аталанта», Италия),
  • Нападающие: Елена Марценюк (ЕМС-Подолье Винница), Влада Кабанова (Динамо Киев), София Коновалова (Ладомир Владимир).

Евро-2024 WU-17. Второй раунд отбора. Группа А5

1-й тур, 14.03.2024

  • 20:00. Испания – Турция
  • 20:00. Украина – Нидерланды

2-й тур, 17.03.2024

  • 16:00. Нидерланды – Турция
  • 20:00. Испания – Украина

3-й тур, 20.03.2024

  • 20:00. Нидерланды – Испания
  • 20:00. Турция – Украина

Время начала матчей – киевское.

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Источник Sport.ua
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