Назван состав сборной Украины WU-17 на матчи квалификации Евро-2024
Сергей Сапронов пригласил на подготовку к турниру 20 игроков
Девичья сборная Украины WU-17 определилась с составом на второй раунд квалификационного турнира чемпионата Европы 2024.
Ранее девичья сборная Украины WU-17 в своей группе первого раунда отбора Евро-2024 заняла третье место и сохранила прописку в Лиге А.
По итогам жеребьевки второго раунда квалификационного турнира подопечные Сергея Сапронова попали в группу А5, где сыграют с Испанией, Нидерландами и Турцией. Хозяевами мини-турнира будут Нидерланды. Поединки квартета пройдут 14–20 марта в Гравензанде (Sportpark Juliana) и Нордвейк (Gemeentelijk Sportpark S.J.C.).
Наставник команды Сергей Сапронов пригласил для подготовки к соревнованиям 20 игроков, сообщает официальный сайт Всеукраинской ассоциации женского футбола. Благодаря поддержке Футбольной федерации Нидерландов (KNVB), украинская команда начнет свой сбор сразу на территории принимающей стороны. 8 марта сине-желтые отправились в город Делфт для участия в учебно-тренировочном сборах.
Состав девичьей сборной Украины WU-17
Вратари: Светлана Снигур («Верес» Ровно), Анна Харченко («Динамо» Киев), Светлана Сахно («Колос» Ковалевка).
Защитники: Алина Савка («Ворскла» Полтава), Елизавета Масловская («Шахтер» Донецк), Мария Игнатенко, Виктория Саноцкая (обе – «Ладомир» Владимир), Анна Бабич, София Вершняк (обе – «Юность» Чернигов).
Полузащитники: Виктория Савкина, Зоряна Гладун, Дарья Артеменко (все – «Ладомир» Владимир), Анастасия Жигадло, Анна Авраменко (обе – «Кривбасс» Кривой Рог), Эвелина Купцова («Жилстрой-1» Харьков), Анастасия Мигаль ( ДВТК, Венгрия), Алессия Осипчук («Аталанта», Италия),
Нападающие: Елена Марценюк (ЕМС-Подолье Винница), Влада Кабанова (Динамо Киев), София Коновалова (Ладомир Владимир).
Евро-2024 WU-17. Второй раунд отбора. Группа А5
1-й тур, 14.03.2024
- 20:00. Испания – Турция
- 20:00. Украина – Нидерланды
2-й тур, 17.03.2024
- 16:00. Нидерланды – Турция
- 20:00. Испания – Украина
3-й тур, 20.03.2024
- 20:00. Нидерланды – Испания
- 20:00. Турция – Украина
Время начала матчей – киевское.
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