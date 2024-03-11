Назван состав сборной Украины WU-17 на матчи квалификации Евро-2024

Девичья сборная Украины WU-17 определилась с составом на второй раунд квалификационного турнира чемпионата Европы 2024.

Ранее девичья сборная Украины WU-17 в своей группе первого раунда отбора Евро-2024 заняла третье место и сохранила прописку в Лиге А.

По итогам жеребьевки второго раунда квалификационного турнира подопечные Сергея Сапронова попали в группу А5, где сыграют с Испанией, Нидерландами и Турцией. Хозяевами мини-турнира будут Нидерланды. Поединки квартета пройдут 14–20 марта в Гравензанде (Sportpark Juliana) и Нордвейк (Gemeentelijk Sportpark S.J.C.).

Наставник команды Сергей Сапронов пригласил для подготовки к соревнованиям 20 игроков, сообщает официальный сайт Всеукраинской ассоциации женского футбола. Благодаря поддержке Футбольной федерации Нидерландов (KNVB), украинская команда начнет свой сбор сразу на территории принимающей стороны. 8 марта сине-желтые отправились в город Делфт для участия в учебно-тренировочном сборах.

Состав девичьей сборной Украины WU-17

Вратари: Светлана Снигур («Верес» Ровно), Анна Харченко («Динамо» Киев), Светлана Сахно («Колос» Ковалевка).

Защитники: Алина Савка («Ворскла» Полтава), Елизавета Масловская («Шахтер» Донецк), Мария Игнатенко, Виктория Саноцкая (обе – «Ладомир» Владимир), Анна Бабич, София Вершняк (обе – «Юность» Чернигов).

Полузащитники: Виктория Савкина, Зоряна Гладун, Дарья Артеменко (все – «Ладомир» Владимир), Анастасия Жигадло, Анна Авраменко (обе – «Кривбасс» Кривой Рог), Эвелина Купцова («Жилстрой-1» Харьков), Анастасия Мигаль ( ДВТК, Венгрия), Алессия Осипчук («Аталанта», Италия),

Нападающие: Елена Марценюк (ЕМС-Подолье Винница), Влада Кабанова (Динамо Киев), София Коновалова (Ладомир Владимир).

Евро-2024 WU-17. Второй раунд отбора. Группа А5

1-й тур, 14.03.2024

20:00. Испания – Турция

20:00. Украина – Нидерланды

2-й тур, 17.03.2024

16:00. Нидерланды – Турция

20:00. Испания – Украина

3-й тур, 20.03.2024

20:00. Нидерланды – Испания

20:00. Турция – Украина

Время начала матчей – киевское.