Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван состав сборной Украины WU-17 на матчи квалификации Евро-2024
Молодежные турниры
11 марта 2024, 02:19 | Обновлено 11 марта 2024, 02:46
51
0

Назван состав сборной Украины WU-17 на матчи квалификации Евро-2024

Сергей Сапронов пригласил на подготовку к турниру 20 игроков

11 марта 2024, 02:19 | Обновлено 11 марта 2024, 02:46
51
0
Назван состав сборной Украины WU-17 на матчи квалификации Евро-2024
УАФ

Девичья сборная Украины WU-17 определилась с составом на второй раунд квалификационного турнира чемпионата Европы 2024.

Ранее девичья сборная Украины WU-17 в своей группе первого раунда отбора Евро-2024 заняла третье место и сохранила прописку в Лиге А.

По итогам жеребьевки второго раунда квалификационного турнира подопечные Сергея Сапронова попали в группу А5, где сыграют с Испанией, Нидерландами и Турцией. Хозяевами мини-турнира будут Нидерланды. Поединки квартета пройдут 14–20 марта в Гравензанде (Sportpark Juliana) и Нордвейк (Gemeentelijk Sportpark S.J.C.).

Наставник команды Сергей Сапронов пригласил для подготовки к соревнованиям 20 игроков, сообщает официальный сайт Всеукраинской ассоциации женского футбола. Благодаря поддержке Футбольной федерации Нидерландов (KNVB), украинская команда начнет свой сбор сразу на территории принимающей стороны. 8 марта сине-желтые отправились в город Делфт для участия в учебно-тренировочном сборах.

Состав девичьей сборной Украины WU-17

Вратари: Светлана Снигур («Верес» Ровно), Анна Харченко («Динамо» Киев), Светлана Сахно («Колос» Ковалевка).

Защитники: Алина Савка («Ворскла» Полтава), Елизавета Масловская («Шахтер» Донецк), Мария Игнатенко, Виктория Саноцкая (обе – «Ладомир» Владимир), Анна Бабич, София Вершняк (обе – «Юность» Чернигов).

Полузащитники: Виктория Савкина, Зоряна Гладун, Дарья Артеменко (все – «Ладомир» Владимир), Анастасия Жигадло, Анна Авраменко (обе – «Кривбасс» Кривой Рог), Эвелина Купцова («Жилстрой-1» Харьков), Анастасия Мигаль ( ДВТК, Венгрия), Алессия Осипчук («Аталанта», Италия),

Нападающие: Елена Марценюк (ЕМС-Подолье Винница), Влада Кабанова (Динамо Киев), София Коновалова (Ладомир Владимир).

Евро-2024 WU-17. Второй раунд отбора. Группа А5

1-й тур, 14.03.2024

  • 20:00. Испания – Турция
  • 20:00. Украина – Нидерланды

2-й тур, 17.03.2024

  • 16:00. Нидерланды – Турция
  • 20:00. Испания – Украина

3-й тур, 20.03.2024

  • 20:00. Нидерланды – Испания
  • 20:00. Турция – Украина

Время начала матчей – киевское.

По теме:
Назван состав женской сборной Украины по футзалу на матчи с Италией
Список Реброва: вопросов практически нет
Кого выбрал Ребров? Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией
женская сборная Украины по футболу U-17 чемпионат Европы по футболу WU-17 Сергей Сапронов заявка
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Внесены изменения в правила футбола. 8 секунд для вратаря?
Футбол | 10 марта 2024, 07:40 2
ОФИЦИАЛЬНО. Внесены изменения в правила футбола. 8 секунд для вратаря?
ОФИЦИАЛЬНО. Внесены изменения в правила футбола. 8 секунд для вратаря?

В организации IFAB приняли несколько интересных решений

Игроки Зари хотят бойкотировать матч с Динамо. Стали известны причины
Футбол | 10 марта 2024, 15:04 43
Игроки Зари хотят бойкотировать матч с Динамо. Стали известны причины
Игроки Зари хотят бойкотировать матч с Динамо. Стали известны причины

У луганского клуба есть долги перед игроками

Лунин отыграл на ноль. Реал разгромил Сельту в матче с двумя автоголами
Футбол | 10.03.2024, 21:30
Лунин отыграл на ноль. Реал разгромил Сельту в матче с двумя автоголами
Лунин отыграл на ноль. Реал разгромил Сельту в матче с двумя автоголами
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку во Львове, готовясь к игре с Минаем
Футбол | 11.03.2024, 02:55
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку во Львове, готовясь к игре с Минаем
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку во Львове, готовясь к игре с Минаем
Лунин принял решение относительно будущего в Реале и озвучил его Пересу
Футбол | 10.03.2024, 08:41
Лунин принял решение относительно будущего в Реале и озвучил его Пересу
Лунин принял решение относительно будущего в Реале и озвучил его Пересу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа признался, с кем хочет провести следующий бой. Есть два варианта
Джошуа признался, с кем хочет провести следующий бой. Есть два варианта
09.03.2024, 18:47 6
Бокс
У кого 8.1? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Осасуны
У кого 8.1? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Осасуны
10.03.2024, 00:56 3
Футбол
Эдди Хирн назвал, с кем Джошуа будет боксировать в следующем поединке
Эдди Хирн назвал, с кем Джошуа будет боксировать в следующем поединке
09.03.2024, 04:52 8
Бокс
Спортврач рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную Украины в марте
Спортврач рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную Украины в марте
10.03.2024, 07:21 23
Футбол
Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Три мощных удара. Видео боя и нокаута
Энтони Джошуа – Франсис Нганну. Три мощных удара. Видео боя и нокаута
09.03.2024, 06:35 5
Бокс
Лунин обратился к Куртуа на тренировке. Что сказал Андрей конкуренту?
Лунин обратился к Куртуа на тренировке. Что сказал Андрей конкуренту?
09.03.2024, 06:58 19
Футбол
Милевский признался, сколько выпивал в день алкоголя, что привело к коме
Милевский признался, сколько выпивал в день алкоголя, что привело к коме
09.03.2024, 16:03 17
Футбол
«Спасибо тебе». Команда Усика поблагодарила Джошуа за нокаут Нганну
«Спасибо тебе». Команда Усика поблагодарила Джошуа за нокаут Нганну
10.03.2024, 13:29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем