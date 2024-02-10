Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Женская сборная Украины WU-17. Определено время матчей отбора к Евро-2024
Молодежные турниры
10 февраля 2024, 04:52 | Обновлено 10 февраля 2024, 05:07
29
0

Женская сборная Украины WU-17. Определено время матчей отбора к Евро-2024

Подопечные Сергея Сапронова сыграют с Испанией, Нидерландами и Турцией

10 февраля 2024, 04:52 | Обновлено 10 февраля 2024, 05:07
29
0
Женская сборная Украины WU-17. Определено время матчей отбора к Евро-2024
УАФ

В декабре состоялась жеребьевка второго раунда отбора чемпионата Европы 2024 WU-17, определившая составы групп обеих лиг.

Девичья сборная Украины WU-17 в своей группе первого раунда заняла третье место и сохранила прописку в Лиге А.

По итогам жеребьевки подопечные Сергея Сапронова попали в группу А5, где сыграют с Испанией, Нидерландами и Турцией.

Стало известно, что хозяевами мини-турнира будут Нидерланды, поединки квартета будут проходить 14–20 марта в городах Гравензанде (Sportpark Juliana) и Нордвейк (Gemeentelijk Sportpark S.J.C.). Уже определено время начала матчей.

Евро-2024 WU-17. Второй раунд отбора. Группа А5

14.03.2024

  • 20:00. Испания – Турция
  • 20:00. Украина – Нидерланды

17.03.2024

  • 16:00. Нидерланды – Турция
  • 20:00. Испания – Украина

20.03.2024

  • 20:00. Нидерланды – Испания
  • 20:00. Турция – Украина

Во втором раунде квалификации определятся 7 сборных, которые составят компанию Швеции в финальной стадии чемпионата Европы среди девушек до 17 лет, а также команды, которые перейдут из одной лиги в другую. Посев во время жеребьёвки второго раунда определялся позициями, на которых сборные финишировали в первом раунде.

В Лиге А в 7 группах сыграют 28 команд, в том числе семь сборных, поднявшихся из Лиги В по итогам первого раунда. 7 победителей групп Лиги А во втором раунде (и лучший обладатель второго места, если Швеция финиширует первой в группе) получат путевки в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 5 по 18 мая. Команды, занявшие в группах четвертые места, первый раунд сезона 2024/25 начнут в Лиге В.

22 команды в Лиге В, в том числе вылетевшие после осеннего этапа из Лиги А, в шести группах (четыре – по четыре участника, две – по три) будут бороться за путевки в Лигу А первого раунда следующего розыгрыша.

Евро-2024 WU-17. Второй раунд отбора

Лига А

  • Группа А1: Франция, Германия, Чехия, Словакия
  • Группа А2: Финляндия, Португалия, Исландия, Косово
  • Группа А3: Австрия, Венгрия, Бельгия, Хорватия.
  • Группа А4: Швеция, Норвегия, Швейцария, Уэльс
  • Группа А5: Испания, Нидерланды, Украина, Турция
  • Группа А6: Англия, Италия, Греция, Сербия
  • Группа А7: Польша, Дания, Шотландия, Северная Македония

Лига В

  • Группа В1: беларусь, Черногория, Литва, Андорра.
  • Группа В2: Болгария, Словения, Молдова, Азербайджан
  • Группа В3: Румыния, Фарерские острова, Латвия, Грузия
  • Группа В4: Босния и Герцеговина, Эстония, Армения, Казахстан
  • Группа В5: Северная Ирландия, Мальта, Люксембург
  • Группа В6: Ирландия, Израиль, Албания
По теме:
Утвержден календарь финального раунда чемпионата мира 2026
Украинскую молодежку ждет матч отбора к Евро с Азербайджаном. Где и когда?
УПЛ назвала дату возобновления сезона. Кто откроет вторую половину
чемпионат Европы по футболу WU-17 женская сборная Украины по футболу U-17 даты и время матчей Сергей Сапронов
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
Бокс | 09 февраля 2024, 07:20 0
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»

Шон Портер уверен, что Тайсон не хочет выходить на ринг с украинцем

Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
Бокс | 09 февраля 2024, 07:40 3
Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса

В Лас-Вегасе состоялось шоу бокса с чемпионским поединком

Верес – АГМК – 2:1. Мячи Шастала и Гайдучика. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.02.2024, 02:23
Верес – АГМК – 2:1. Мячи Шастала и Гайдучика. Видео голов и обзор матча
Верес – АГМК – 2:1. Мячи Шастала и Гайдучика. Видео голов и обзор матча
Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро
Футбол | 09.02.2024, 16:15
Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро
Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро
Они не осудили войну. Атлеты из рф и рб не выступят на Дефлимпийских играх
Другие виды | 09.02.2024, 23:59
Они не осудили войну. Атлеты из рф и рб не выступят на Дефлимпийских играх
Они не осудили войну. Атлеты из рф и рб не выступят на Дефлимпийских играх
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины с разгромной победы стартовала в олимпийском отборе
Сборная Украины с разгромной победы стартовала в олимпийском отборе
08.02.2024, 23:02 6
Хоккей
Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции
Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции
09.02.2024, 07:50 1
Футбол
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
08.02.2024, 15:37 36
Футбол
Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
08.02.2024, 17:41
Футбол
Усик рассказал, почему еще больше стал любить Фьюри
Усик рассказал, почему еще больше стал любить Фьюри
08.02.2024, 15:58
Бокс
Лишат пояса. Усик может потерять один титул без боя
Лишат пояса. Усик может потерять один титул без боя
08.02.2024, 14:16 4
Бокс
ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
09.02.2024, 18:31 7
Футбол
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
08.02.2024, 17:30 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем