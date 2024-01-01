Названы даты и место игр квалификации Евро-2024 WU-17 для сборной Украины. 8 декабря состоялась жеребьевка второго раунда отбора чемпионата Европы 2024 года WU-17, определившая составы групп обеих лиг.

Девичья сборная Украины WU-17 в своей группе первого раунда заняла третье место и сохранила прописку в Лиге А.

По итогам жеребьевки подопечные Сергея Сапронова попали в группу А5, где сыграют с Испанией, Нидерландами и Турцией. Определено, что хозяевами мини-турнира будут Нидерланды, матчи квартета будут проходить 14–20 марта 2024 года.

Во втором раунде квалификации определятся семь сборных, которые составят компанию Швеции в финальной стадии чемпионата Европы среди девушек до 17 лет, а также команды, которые перейдут из одной лиги в другую. Посев во время жеребьёвки второго раунда определялся позициями, на которых сборные финишировали в первом раунде.

В Лиге А в семи группах сыграют 28 команд, в том числе семь сборных, поднявшихся из Лиги В по итогам первого раунда. Семь победителей групп Лиги А во втором раунде (и лучший обладатель второго места, если Швеция финиширует первой в группе) получат путевки в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 5 по 18 мая 2024 года. Команды, занявшие в группах четвертые места, первый раунд сезона 2024/2025 начнут в Лиге В.

22 команды в Лиге В, в том числе вылетевшие после осеннего этапа из Лиги А, в шести группах (четыре – по четыре участника, две – по три) будут бороться за путевки в Лигу А первого раунда следующего розыгрыша.

Евро-2024 WU-17. Второй раунд. Группа А5

1-й тур, 14.03.2024

Испания – Турция

Украина – Нидерланды

2-й тур, 17.03.2024

Испания – Украина

Нидерланды – Турция

3-й тур, 20.03.2024

Нидерланды – Испания

Турция – Украина

Евро-2024 WU-17. Второй раунд

Лига А

Группа А1: Франция, Германия, Чехия, Словакия.

Группа А2: Финляндия, Португалия, Исландия, Косово.

Группа А3: Австрия, Венгрия, Бельгия, Хорватия.

Группа А4: Швеция, Норвегия, Швейцария, Уэльс.

Группа А5: Испания, Нидерланды, Украина, Турция.

Группа А6: Англия, Италия, Греция, Сербия.

Группа А7: Польша, Дания, Шотландия, Северная Македония.

Лига В