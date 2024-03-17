16 марта сборная Украина провела третий день учебно-тренировочных сборов в Марбелье (Испания).

Подопечные Сергея Реброва провели двухстороннюю игру, которая состоялась в формате игровых серий. Игроки были поделены на две команды – «желтую» и «синюю».

Во время остановок в игре тренерский штаб производил заметную ротацию внутри каждой из команд. Завершилась игра победой «желтой» команды – 2:0. В заключительном игровом отрезке отличились Александр Зинченко и Георгий Судаков, у которого получился классный удар в девятку со штрафного.

17 марта пресс-служба Украинской ассоциации футбола опубликовала видео гола Судакова. Георгий шедевральным ударом поразил ворота Руслана Нещерета. К слову, Нещерет уже покинул расположение национальной команды Украины и отправился к молодежке.

ВИДЕО. Шедевральный мяч Судакова со штрафного удара в ворота Нещерета