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Чемпионат Европы
17 марта 2024, 14:59 | Обновлено 17 марта 2024, 15:04
383
3

ВИДЕО. Шедевральный мяч Судакова со штрафного удара в ворота Нещерета

16 марта сине-желтые провели двухстороннюю игру в Марбелье (Испания)

17 марта 2024, 14:59 | Обновлено 17 марта 2024, 15:04
383
3
ВИДЕО. Шедевральный мяч Судакова со штрафного удара в ворота Нещерета
УАФ

16 марта сборная Украина провела третий день учебно-тренировочных сборов в Марбелье (Испания).

Подопечные Сергея Реброва провели двухстороннюю игру, которая состоялась в формате игровых серий. Игроки были поделены на две команды – «желтую» и «синюю».

Во время остановок в игре тренерский штаб производил заметную ротацию внутри каждой из команд. Завершилась игра победой «желтой» команды – 2:0. В заключительном игровом отрезке отличились Александр Зинченко и Георгий Судаков, у которого получился классный удар в девятку со штрафного.

17 марта пресс-служба Украинской ассоциации футбола опубликовала видео гола Судакова. Георгий шедевральным ударом поразил ворота Руслана Нещерета. К слову, Нещерет уже покинул расположение национальной команды Украины и отправился к молодежке.

ВИДЕО. Шедевральный мяч Судакова со штрафного удара в ворота Нещерета

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Источник Sport.ua
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