ВИДЕО. Шедевральный мяч Судакова со штрафного удара в ворота Нещерета
16 марта сине-желтые провели двухстороннюю игру в Марбелье (Испания)
16 марта сборная Украина провела третий день учебно-тренировочных сборов в Марбелье (Испания).
Подопечные Сергея Реброва провели двухстороннюю игру, которая состоялась в формате игровых серий. Игроки были поделены на две команды – «желтую» и «синюю».
Во время остановок в игре тренерский штаб производил заметную ротацию внутри каждой из команд. Завершилась игра победой «желтой» команды – 2:0. В заключительном игровом отрезке отличились Александр Зинченко и Георгий Судаков, у которого получился классный удар в девятку со штрафного.
17 марта пресс-служба Украинской ассоциации футбола опубликовала видео гола Судакова. Георгий шедевральным ударом поразил ворота Руслана Нещерета. К слову, Нещерет уже покинул расположение национальной команды Украины и отправился к молодежке.
ВИДЕО. Шедевральный мяч Судакова со штрафного удара в ворота Нещерета
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сливочные» победили «Осасуну» со счетом 4:2
«Горняки» были вынуждены покинуть родной город десять лет назад…