ВИДЕО. Футболисты «молодежки» покинули лагерь национальной сборной

Утром в воскресенье, 17 марта, игроки молодежной сборной Украины собрались и уехали из расположения национальной команды, где тренировались последние три дня.

Напомним, решение о том, что вратарь Руслан Нещерет, защитники Константин Вивчаренко, Арсений Батагов, полузащитники Валентин Рубчинский, Назар Волошин и Олег Очеретько присоединятся к команде Сергея Реброва временно, пока в расположение национальной команды не подъедут футболисты, выступающие в зарубежных чемпионатах.

Что касается молодежной сборной, то подопечные Унаи Мельгосы проведут 22 марта спарринг с командой Марокко U23, а 26-го числа сыграют с Азербайджаном в рамках отбора на Евро-2025 (U21).