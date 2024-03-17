Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Футболисты «молодежки» покинули лагерь национальной сборной
Сборная УКРАИНЫ
17 марта 2024, 12:04 | Обновлено 17 марта 2024, 12:05
1099
0

ВИДЕО. Футболисты «молодежки» покинули лагерь национальной сборной

Шестеро игроков отправились в расположение команды Унаи Мельгосы

17 марта 2024, 12:04 | Обновлено 17 марта 2024, 12:05
1099
0
ВИДЕО. Футболисты «молодежки» покинули лагерь национальной сборной
Фото УАФ

Утром в воскресенье, 17 марта, игроки молодежной сборной Украины собрались и уехали из расположения национальной команды, где тренировались последние три дня.

Напомним, решение о том, что вратарь Руслан Нещерет, защитники Константин Вивчаренко, Арсений Батагов, полузащитники Валентин Рубчинский, Назар Волошин и Олег Очеретько присоединятся к команде Сергея Реброва временно, пока в расположение национальной команды не подъедут футболисты, выступающие в зарубежных чемпионатах.

Что касается молодежной сборной, то подопечные Унаи Мельгосы проведут 22 марта спарринг с командой Марокко U23, а 26-го числа сыграют с Азербайджаном в рамках отбора на Евро-2025 (U21).

По теме:
Судаков оценил готовность сборной Украины к матчу против Боснии
МИЧЕЛ: У Цыганкова растяжение связок колена. Не знаю, когда играет Украина
Тренер Боснии: «Украина нас недооценивает. И меня это радует»
сборная Украины по футболу сборная Украины по футболу U-21 Руслан Нещерет Назар Волошин Олег Очеретько Валентин Рубчинский Арсений Батагов Константин Вивчаренко
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 17 марта 2024, 00:12 7
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина

21 марта в 21:45 состоится полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024

Ман Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Англии
Футбол | 17 марта 2024, 11:32 1
Ман Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Англии
Ман Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует крутой матч на Туманном Альбионе

ПАЛКИН: «Вернуться в Донецк? Ждем черного лебедя, который изменит историю»
Футбол | 17.03.2024, 10:16
ПАЛКИН: «Вернуться в Донецк? Ждем черного лебедя, который изменит историю»
ПАЛКИН: «Вернуться в Донецк? Ждем черного лебедя, который изменит историю»
Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
Футбол | 16.03.2024, 12:24
Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
Анчелотти расхвалил Лунина после матча, в котором он пропустил дважды
Футбол | 16.03.2024, 20:29
Анчелотти расхвалил Лунина после матча, в котором он пропустил дважды
Анчелотти расхвалил Лунина после матча, в котором он пропустил дважды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Европейский топ-клуб и команды АПЛ. Стало известно, кто хочет купить Лунина
Европейский топ-клуб и команды АПЛ. Стало известно, кто хочет купить Лунина
16.03.2024, 07:02 2
Футбол
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Костюк в Индиан-Уэллс
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Костюк в Индиан-Уэллс
16.03.2024, 06:59 6
Теннис
ВИДЕО. Медведев обиделся и начал издеваться над Руне, не увидев извинения
ВИДЕО. Медведев обиделся и начал издеваться над Руне, не увидев извинения
15.03.2024, 10:40 4
Теннис
Бывший соперник Фьюри сделал прогноз на его бой с Усиком
Бывший соперник Фьюри сделал прогноз на его бой с Усиком
16.03.2024, 18:04 2
Бокс
Бойкот прекращен. Заря жестоко наказала лидеров за невыход на игру с Динамо
Бойкот прекращен. Заря жестоко наказала лидеров за невыход на игру с Динамо
16.03.2024, 22:13 15
Футбол
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
17.03.2024, 07:02 5
Футбол
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
15.03.2024, 19:45 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем