Судаков оценил готовность сборной Украины к матчу против Боснии

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков уверен, что команда будет полностью готова к матчу против Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024.

«У меня остались хорошие впечатления от занятия. Была двусторонняя игра – отработали то, что планировали. Это уже финишная подготовка к матчу с Боснией, и у нас все выходит. Полностью отталкиваемся от модели игры, и есть понимание, что делать на поле».

«Любой из игроков, кто присоединяется к работе, все знает, поэтому нет никаких вопросов и проблем. Готовы ли мы на данном этапе? У нас впереди еще несколько тренировок, поэтому сто процентов будем готовы 21 марта».

«Надеюсь, что у меня в официальном поединке будет возможность забить такой же мяч, как в двусторонке», — сказал Судаков.

Матч состоится 21 марта.