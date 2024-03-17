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  4. Судаков оценил готовность сборной Украины к матчу против Боснии
Чемпионат Европы
17 марта 2024, 11:52 |
252
0

Судаков оценил готовность сборной Украины к матчу против Боснии

Уверен, что команда будет готова на 100%

17 марта 2024, 11:52 |
252
0
Судаков оценил готовность сборной Украины к матчу против Боснии
УАФ

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков уверен, что команда будет полностью готова к матчу против Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024.

«У меня остались хорошие впечатления от занятия. Была двусторонняя игра – отработали то, что планировали. Это уже финишная подготовка к матчу с Боснией, и у нас все выходит. Полностью отталкиваемся от модели игры, и есть понимание, что делать на поле».

«Любой из игроков, кто присоединяется к работе, все знает, поэтому нет никаких вопросов и проблем. Готовы ли мы на данном этапе? У нас впереди еще несколько тренировок, поэтому сто процентов будем готовы 21 марта».

«Надеюсь, что у меня в официальном поединке будет возможность забить такой же мяч, как в двусторонке», — сказал Судаков.

Матч состоится 21 марта.

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сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина Георгий Судаков
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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