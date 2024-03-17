Игрок Зари опроверг слухи о штрафе и признался, почему не сыграл с Динамо

В последнее время самая актуальная тема в украинских СМИ – бойкот матча против киевского «Динамо» от игроков луганской «Зари».

Поединок 21-го тура УПЛ между «мужиками» и «бело-синими» все же состоялся, столичный клуб победил со счетом 2:0.

Однако на этот матч «Заря» выпустила полурезервный состав, где отсутствовали лидеры команды. Основные игроки луганского клуба решили бойкотировать этот матч из-за задолженности по зарплате и премиальным.

Сайт болельщиков «Зари» заявил, что главные инициаторы бойкота Богдан Бутко, Вячеслав Чурко и Дмитрий Мишнев были оштрафованы и отстранены от первой команды.

Чурко прокомментировал эту информацию:

– Соответствует ли действительности информация о том, что вас отстранили от тренировок и матчей за основной состав «Зари» из-за отказа выйти на поле в игре с «Динамо»?

– Это ложь. Я сегодня был на тренировке, но занимался индивидуально, потому что еще не вылечил травму, из-за которой не играл в матче с «Динамо»! И то, что я организатор какого-то бунта – это полный бред!, – сказал Чурко.