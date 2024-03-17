Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Зари опроверг слухи о штрафе и признался, почему не сыграл с Динамо
Украина. Премьер лига
17 марта 2024, 08:45 |
528
0

Игрок Зари опроверг слухи о штрафе и признался, почему не сыграл с Динамо

Вячеслав Чурко заявил, что не организовывал никакой бунт

17 марта 2024, 08:45 |
528
0
Игрок Зари опроверг слухи о штрафе и признался, почему не сыграл с Динамо
ФК Заря. Вячеслав Чурко

В последнее время самая актуальная тема в украинских СМИ – бойкот матча против киевского «Динамо» от игроков луганской «Зари».

Поединок 21-го тура УПЛ между «мужиками» и «бело-синими» все же состоялся, столичный клуб победил со счетом 2:0.

Однако на этот матч «Заря» выпустила полурезервный состав, где отсутствовали лидеры команды. Основные игроки луганского клуба решили бойкотировать этот матч из-за задолженности по зарплате и премиальным.

Сайт болельщиков «Зари» заявил, что главные инициаторы бойкота Богдан Бутко, Вячеслав Чурко и Дмитрий Мишнев были оштрафованы и отстранены от первой команды.

Чурко прокомментировал эту информацию:

– Соответствует ли действительности информация о том, что вас отстранили от тренировок и матчей за основной состав «Зари» из-за отказа выйти на поле в игре с «Динамо»?

– Это ложь. Я сегодня был на тренировке, но занимался индивидуально, потому что еще не вылечил травму, из-за которой не играл в матче с «Динамо»! И то, что я организатор какого-то бунта – это полный бред!, – сказал Чурко.

По теме:
Демьян Третьяк: «После выхода на Евро-2024 эмоции были очень бурными»
Валерий ИВАЩЕНКО: «И удаление помогло, и забитый мяч»
Владимир КНЫШ: «Было тяжело мешать Оболони играть в свой футбол»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск зарплаты долги премиальные штрафы Украинская Премьер-лига Вячеслав Чурко бойкот санкции Динамо - Заря
Источник Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бойкот прекращен. Заря жестоко наказала лидеров за невыход на игру с Динамо
Футбол | 16 марта 2024, 22:13 9
Бойкот прекращен. Заря жестоко наказала лидеров за невыход на игру с Динамо
Бойкот прекращен. Заря жестоко наказала лидеров за невыход на игру с Динамо

Лидеры луганчан, которые бойкотировали матч, оштрафованы и отстранены от первой команды

ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну
Бокс | 16 марта 2024, 08:42 3
ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну
ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну

Александр не сказал ни слова, просто ухмыльнулся

ВИДЕО. Лунин пропустил от Осасуны уже на 7-й минуте матча
Футбол | 16.03.2024, 17:40
ВИДЕО. Лунин пропустил от Осасуны уже на 7-й минуте матча
ВИДЕО. Лунин пропустил от Осасуны уже на 7-й минуте матча
Синнер vs Алькарас, камбек Медведева. Определены финалисты в Индиан-Уэллс
Теннис | 17.03.2024, 06:45
Синнер vs Алькарас, камбек Медведева. Определены финалисты в Индиан-Уэллс
Синнер vs Алькарас, камбек Медведева. Определены финалисты в Индиан-Уэллс
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
Футбол | 17.03.2024, 07:02
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
Тренер Жироны высказался о фиаско против Хетафе и оценил игру Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
Наставник Эвертона перед всей командой ударил одноклубника Миколенко
16.03.2024, 12:24 6
Футбол
Путь в Афины. Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги конференций
Путь в Афины. Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги конференций
15.03.2024, 15:15 7
Футбол
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
16.03.2024, 11:25 2
Теннис
Европейский топ-клуб и команды АПЛ. Стало известно, кто хочет купить Лунина
Европейский топ-клуб и команды АПЛ. Стало известно, кто хочет купить Лунина
16.03.2024, 07:02 2
Футбол
Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Индиан-Уэллс
Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Индиан-Уэллс
15.03.2024, 09:20 5
Теннис
В Манчестер Сити возмутились итогами жеребьевки ЛЧ: «Всегда одно и то же»
В Манчестер Сити возмутились итогами жеребьевки ЛЧ: «Всегда одно и то же»
15.03.2024, 15:12 6
Футбол
Кенмор. Пидручный – в топ-10 спринта на Кубке мира, победа Йоханнеса Бё
Кенмор. Пидручный – в топ-10 спринта на Кубке мира, победа Йоханнеса Бё
15.03.2024, 20:01 14
Биатлон
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Костюк в Индиан-Уэллс
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Костюк в Индиан-Уэллс
16.03.2024, 06:59 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем